Mentőövet kíván dobni Soros koronaékszere, a Human Rights Watch a leszerepelt és botrányban fuldokló dollárbaloldal számára: kilenc hónappal a magyar választásokat követően a Soros György fizette Human Rights Watch elkészítette „jelentését” a magyar választásokról

– emelte ki Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ.

Legújabb elemzésükben azt írják: „Szokásosan a kormányt és a Fideszt érintő megalapozatlan vádaskodások mellett a »jelentés« telis-tele van szakmailag és jogilag védhetetlen állításokkal, ez azonban nem szegi kedvét a magyarországi balliberális médiának, hogy kritika nélkül, szolgaian terítse a »civil« szervezet újabb vádaskodásait.” Az Alapjogokért Központ szerint a balliberális média úgy is segít a Soros-szervezet vádjainak terítésében, hogy mind az EBESZ, mind a független nemzetközi szervezetek, mind pedig az egyébként Soros-pénzből szervezett hazai szavazatszámlálók is megerősítették közvetlenül az országgyűlési választást követően: a 2022-es választás rendben, törvényesen és gördülékenyen zajlott idehaza. Az EBESZ vizsgálóbizottsága „mindent szabályosnak talált a választás megszervezésével és technikai lebonyolításával kapcsolatban”. A központ hozzáteszi: „Kijelentették, hogy demokratikus választás volt, megfelelő jogi körülmények között. A szervezet 45 országból 312 megfigyelőt delegált. A szavazóhelyszíneken jó szervezettséget és békességet tapasztaltak.”

Az Alapjogokért Központ elemzésében felhívja a figyelmet arra is, hogy

a HRW friss „jelentése” durva vádaskodásokat tartalmaz, bizonyítékokat azonban nem tár az érdeklődők elé. A HRW főként a kormányzat vélt adatvisszaéléseire fókuszál, ezért a „jelentésben” minden alapot nélkülöző sejtetést is megengednek maguknak. A HRW olyan törvénytelen gyakorlatokkal vádolja a kormányzatot és a legnagyobb kormánypártot, amit semmivel sem bizonyít, ezért a „jelentés“ ezen része nem több mint bizonyítékokat nélkülöző, megalapozatlan vádaskodás.

A központ kiemeli azt is, hogy a hazugságok mellett a HRW ideológiailag elfogult megállapításait „névtelen” források és anonimitást kérő, az adatvédelmi incidenseknek állítólag áldozatul esett emberek elbeszélései „bizonyítják” és hitelesítik. Vagyis akár a „jelentés” elkészítőinek fantáziáit is tükrözheti a szélsőségesen elfogult megszólalások és megállapítások mindegyike.

Ez idáig egyetlen nemzetközi szervezet sem kritizálta az EU-ban kiemelkedően szigorúnak minősülő magyar adatvédelmi szabályozást. Vagyis kormányzati részről adatvédelmi szempontból is minden rendben és törvényesen zajlott a 2022-es választáson, a HRW csúsztatásai ezért jó indulattal a tények ismeretének hiányáról tanúskodnak, de még inkább tűnnek szándékos, politikailag motivált támadásnak

– emelte ki az Alapjogokért Központ. Kifejtik elemzésükben, hogy eddig egyedül a dollárbaloldal kampányában merültek fel valódi és súlyos adatvédelmi visszaélések, ilyen például a DatAdat által levezényelt SMS-kampány, melynek során milliószámra küldtek választási üzeneteket olyan mobiltelefonszámokra, melyek tulajdonosai nem adták meg a baloldali ellenzéknek telefonos elérhetőségüket. Továbbá ide tartoznak az ellenzéki adatvédelmi incidensek, a tömeges, kéretlen, és törvénytelen telefonhívások és a DatAdat közösségi médiás választói profilozása.

Hangsúlyozzák azt is, hogy a HRW „jelentése” az ellenzéki pártoknál fellelt adatvédelmi visszaéléseket is közli, hiszen azok annyira durvák, hogy még a Soros fizette HRW sem tudja ezeket elhallgatni. Igaz, nagyon szőrmentén, és csak ímmel-ámmal említik a „jelentésben“ ezeket, ügyelve arra, hogy nagy kárt ne okozzanak a baloldali ellenzéknek. A HRW megállapítása szerint az ellenzéki pártoknál nem volt átlátható a személyes adatok feldolgozása, ami a magánélet sérelmének kockázatával járt. – De gyorsan leszögezik azt is, a kormánypárttal ellentétben nem találtak bizonyítékot arra, hogy az ellenzéki pártok adatkezelése tisztességtelenséget okozott volna a választási folyamatban. A HRW által az érdeklődők elé tárt bizonyítékok pedig a kormánypártok esetében névtelen megszólalók – ahogyan arra föntebb is utaltunk – emelte ki az Alapjogokért Központ, majd hozzáteszik: „A jelentésben továbbá kitérnek arra, hogy a politikai pártok – más országokhoz hasonlóan – Magyarországon is az adatvezérelt kampányba fektettek be: részletes választói adatbázisokat hoztak létre, online petíciókat és konzultációkat indítottak adatgyűjtés céljából, online politikai hirdetéseket vásároltak, chatbotokat vetettek be a közösségi médiában, és közvetlen kapcsolatot tartottak a választókkal és a támogatókkal robothívások, tömeges SMS-üzenetek és e-mailek útján.”

A központ szerint a HRW azt már nem részletezi, hogy a 2022-es választási kampányt megelőzően a hat ellenzéki párt mindegyike és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom is gyűjtötte szimpatizánsainak adatait – vagyis „listázta” őket, ahogyan a balliberális média a Fidesszel kapcsolatban emlegeti a párt egyébként törvényes és az adatkezelésnek megfelelő szimpatizánsi adatbázisát. Hangsúlyozzák, hogy ezen túlmenően pedig adatokat gyűjtött és dolgozott fel a Soros-közeli, az ellenzéki előválasztást megszervező „civil” tömörülés is, és vannak arra utaló jelek, hogy ezeket a listákat az ellenzéki pártok a kampányban megkapták, hogy ezek segítségével mozgósíthassák választóikat. Szerintük a Human Rights Watch célja a „jelentéssel” egyértelmű: a kormány alaptalan rágalmazásával mentőövet kívánnak dobni a leszerepelt és súlyos hazugságspirálban vergődő dollárbaloldalnak, amely mostanában a legnagyobb jelentőségű magyar belpolitikai botrányban elsüllyedve éli a hétköznapjait.

Apró bibi az egészben, hogy a Human Rights Watch-ot ugyanaz a Soros György fizeti, aki szívélyes viszonyt ápol a dollárbaloldal vezetőivel, és akinek nagy szerepe volt a dollárbaloldal 2022-es finanszírozásában is.

– tette hozzá az Alapjogokért Központ.

