Befejeződött az oktatásról folytatott szülői konzultáció

A pedagógusokkal nyáron és ősszel is konzultáltak

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a kormánynak fontos az oktatási konzultáció, ezt az is mutatja, hogy nyár óta már hétszer egyeztettek a pedagógus-szakszervezetekkel, a megbeszéléseken pedig szülői, szakmai és tudományos szervezetek is jelen voltak. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ugyanakkor a közelmúltban arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos visszajelzést jelentenek a szülőknek, illetve a gondviselőknek a pedagógusok értékelései, hiszen ebből tudnak tájékozódni gyermekük óvodai vagy iskolai teljesítményéről és fejlődéséről. Az államtitkár kifejtette: az óvodásoknál a pedagógusok írásos és szóbeli értékelése, az iskolásoknál pedig az osztályzatok alkalmasak arra, hogy a szülők lássák, melyik tantárgyra kell jobban odafigyelni. Emellett a rendszeres és megalapozott értékelés a gyermek jellemének és hozzáállásának formálására is alkalmas – fogalmazott Maruzsa Zoltán.

Többször írtunk arról is, hogy a Belügyminisztérium nyáron már kikérte a pedagógusok véleményét, akkor a kérdőíveket 24 ezren töltötték ki, ősszel pedig folytatódott az oktatási konzultáció, akkor 33 ezer pedagógus fogalmazta meg véleményét a köznevelés aktuális kérdéseiről.

A kormány korábban döntött arról, hogy 2022-ben és 2023-ban, valamint a következő évben is 10-10 százalékkal emeli a pedagógusok bérét. Mivel hétfőn a hazánk tárgyalódelegációja megállapodott arról, hogy Magyarország megkapja a neki járó európai uniós forrásokat, a béremelés jövőre akár 21, a következő évben 25, utána pedig további 29 százalék is lehet. Így 25 hónap múlva 777 ezer forint lehetne a pedagógusok bére. Fontos előrelépés az is, hogy jövőre az oktatásra fordított költségvetési keretet 86 milliárd forinttal növeli a kormány, és ennek jelentős részét béremelésre fordítják majd.