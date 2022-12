Erősítené a kormány a családtámogatást

A kormány a lehetőségeihez mérten valóban támogatja a családokat – jelentette ki Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Kifejezte, nagyon jó érzés a kabinet stratégiai partnerének lenni. Felidézte, hogy voltak már nem könnyű időszakok, de most sok lett a segítő barátok száma, példaként felhozva a cégeket és a vállalkozásokat. Hangsúlyozta, több tízezer önkéntes áll a NOE mellett, akik kitartó munkával együtt segítettek túljutni a nehéz helyzeteken. A gyermek felértékelődött, már nem tekintik „csodabogaraknak” a nagycsaládosokat, és érezhető az erősebb támogatás is – sorolta tapasztalatait a szervezet elnöke. Úgy vélte, feladatuk a vágyott gyermekek megszületésén túlmutat, mert meg kell adni a hitet is, valamint felmutatni az értékeket.

– A gyermekekkel gazdagabb lesz a jövő és gazdagabbak leszünk mi is, a nehéz időszakon együtt fogunk túljutni, a helyi közösségekben pedig újabb életek fognak születni

– mondta Kardosné Gyurkó Katalin.

Az elnökség tagjai között folytatott kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy nehéz küzdelem nagycsaládosnak maradni, de nagy felelősség és büszkeség a NOE-t képviselni, ami nagy erőt is ad. Többen hangsúlyozták a közösségszervezés és az örök értékek átadásának fontosságát, valamint azt, hogy mennyire jó örömet szerezni és szeretetet adni másoknak. Emellett kiemelték a hagyományőrzés, a kulturális értékek és az egészségtudatosság nélkülözhetetlen szerepét, továbbá a generációk közti kapcsok és a szervezeten belüli kötődések további erősítését.