Kövér László Szabó Tímeának: Ez a Parlament, nem egy romkocsma

Szabó Tímea (Párbeszéd) elmondta, hogy a kabinet Magyarországból a ’80-as évek Ceausescu-Romániáját kezdte el kialakítani, „hazug, becstelen, tolvaj, propaganda kormánynak” nevezve az ország jelenlegi vezetését. Az ellenzéki frakcióvezető javaslatot tett a négynapos munkahét bevezetésére, amivel szerinte nő a foglalkoztatás mértéke, és környezetvédelmi szempontból is jobban jár egy ország. Úgy gondolta, hogy ezzel az emberek ugyanannyi bérért kevesebb napot dolgoznának, példaként a Magyar Telekomot felhozva, ahol jó eredménnyel zárult a kísérlet. A képviselő hozzátette, hogy a magyar emberek 84 százaléka támogatja a négynapos munkahét bevezetését, és az intézmény segít a digitalizáció okozta munkanélküliségen is. Kijelentette, az államnak támogatással és átképzéssel segítenie kell ezt, de kitért arra is, hogy ily módon csökkenne az emberek stressz-szintje is. Megemlítette, hogy fenntarthatósági szempontból is jó ötlet a négynapos munkahét, mert húsz százalékkal csökkenne az energiakibocsájtás.