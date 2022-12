Menczer: A Momentumról pontosan tudjuk, hogy gyűlöli a külhoni magyarokat

Szabó Szabolcs, aki most éppen a Momentum frakcióját erősíti az Országgyűlésben (korábban az Együtt tagja volt, de ült az LMP képviselőcsoportjában is) mai napirend előtti felszólalásában áttekintette az év eseményeit, melyekhez hozzáfűzte a Momentum frakciójának álláspontját is. Érdekesség egyébként, hogy tegnap a párt elnöke, Gelencsér Ferenc is számadást tett a 2022-es évről, szintén napirend előtti felszólalásában.

A Momentum szerint az év elejének legfontosabb eseménye az orosz–ukrán háború kirobbanása volt, Oroszországot el kellett volna ítélni, Ukrajnát és Kárpátalját feltételek nélkül támogatni, de a kormány ehelyett Putyin érdekei szerint politizál.

A választások volt az év második legfontosabb eseménye Szabó Szabolcs értékelés szerint. A voksolás után a Momentum szerint a Fidesz azt hajtotta végre, amit ellenzéki győzelem esetén vetítettek előre.

– Utoljára a 90-es években volt olyan, hogy naponta emelkedtek az árak a boltokban. Fideszes infláció van, fideszes felár – fogalmazott a momentumos politikus.

Szabó Szabolcs szerint az oktatási rendszer szétesett, a szülők és pedagógusok tiltakozása az év harmadik legfontosabb eseménye. – Mindenkinek hallatni kell a hangját. Most álljanak ki a diákok mellett, az ünnepekkor pihenjenek, január 2-án pedig újult erővel induljunk neki a rendszer lebontásának – részletezte tanácsait a Momentum szónoka.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára válaszában a Momentum általa összegyűjtött legjobb kijelentéseiből idézett, amikor még Gyurcsány Ferencék, a Jobbik és az MSZP ellenében határozták meg magukat, és arról beszéltek, soha nem fognak össze velük.

– Ki meri ejteni a kárpátaljai magyarságot a száján? A Momentumról pontosan tudjuk, hogy gyűlöli a külhoni magyarokat. Romániában román pártot támogattak a magyar ellenében, Szlovákiában szlovákot

– reagált a momentumos vádaskodásra válaszában az államtitkár.

A háború kapcsán Menczer Tamás elmondta; a kormány mindig békét akart, most is azt mondja, hogy mindent meg kell tenni a béke helyreállításáért. A Momentum ezzel szemben háborúpárti, az ukrajnai fegyverszállítás támogatása mellett szólaltak fel a politikusaik.

Az államtitkár szerint az energetika is fontos kérdése az idei évben. Ezen a területen a szankciókat támogatja a Momentum, ezek romba döntenék a magyar gazdaságot.

Felszólalása végén Menczer Tamás röviden megjegyezte, hogy egy fiatalokból álló szervezet hívta meg egy vitára nemrég, melyen a Momentum elnökével folytatott volna disputát, Gelencsér Ferenc azonban nem vállalta, hogy kiálljon a kormány államtitkára ellenében. – Állítsanak ki valakit – kérte a baloldali párttól.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)