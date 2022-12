Orbán Ráhel: Magasabb szintre kell emelni a fővárosi turizmust

A lapokban az is megjelent, hogy az amerikai énekes, Justin Bieber a Botaniq Turai kastélyban tartotta a szűk körű buliját. Orbán Ráhel erről úgy nyilatkozott, nagy öröm volt, hogy őket választotta. – Nagyon sok munkánk van benne a kollégákkal, hogy külföldön is pozicionáljuk a kastélyt. Fontos, hogy a külföldiek jó hírünket vigyék. Most jöttem haza Franciaországból egy utazási vásárról, ahol mindenki arról beszélt, hogy az amerikai turisták visszatérnek az európai piacra. Tehát az, hogy egy milliók által követett amerikai énekes jól érezte magát nálunk, erről pedig fotókat is közölt, biztosan jótékonyan hat majd a marketingünkre is – tette hozzá.

Elmondta, a politika érdekli, a politikai pálya azonban nem, arról pedig, hogy a Momentum 2017-ben aláírásgyűjtéssel akadályozta meg, hogy Budapesten legyen a 2024-es nyári olimpia, úgy nyilatkozott, „mozgalmat alapítani arra, hogy egy jó kezdeményezés ellen fellépjünk, erősen megkérdőjelezhető. Nem valami ellen, hanem valamiért kell tenni!”

Az interjú színhelye egyébként a napokban megnyitott, ötcsillagos Verno House szálloda volt. Ennek a csaknem ötvenszobás dizájnszállodának a BDPST Koncept alkotta meg a koncepcióját, kutatta fel az épület és a környék történetét – fejtette ki Orbán Ráhel. Az inspirálói között volt Széchenyi István felesége, Seilern Crescence grófnő is.

A karácsonyi készülődéssel kapcsolatban Orbán Ráhel elmondta, édesapja mindig angol karácsonyi pudingot főz, ami nem mindig sikerül.

– Édesanyám feladata a rácponty. Én pedig anya receptje alapján próbálom a kacsát megsütni, de valahogy sosem lesz olyan, mint az övé, pedig a férjem is az eredeti verziót kedveli jobban. December 23-án együtt készítjük a menüt Istvánnal, aki remekül főz. Idén is lesz az asztalon töltött káposzta és a férjem fonott kalácsa. Az én első karácsonyom egyébként Londonban volt, hiszen édesapám 1989 végén Oxfordban tanult. Édesanyám annyit kért a nagyapámtól karácsonyra, hogy hadd utazhasson ki velem Londonba, így sikerült együtt töltenünk az ünnepeket – avatott be Orbán Ráhel.

Az interjú teljes terjedelmében a linkre kattintva olvasható.

Borítókép: Orbán Ráhel (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)