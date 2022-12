Szobrot kapott Maderspach Viktor a XVI. kerületben

Egy reneszánsz ember szobrát avatjuk ma, aki a kor minden erényét magában ötvözte, és ezt nem volt rest használni a haza és a nemzet építése és védelme érdekében

– jelentette ki Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő Maderspach Viktorról, aki amellett, hogy gazdálkodott, katonaként és íróként is tevékenykedett, valamint szenvedélyes vadász hírében is állt. A politikus úgy fogalmazott: ha Maderspach Viktor tőlünk nyugatra születik, kalandos életét valószínűleg már megfilmesítették volna. Kifejtette: könyvei és beszámolói a XXI. századi magyarság számára is sokat jelentenek. Rámutatott: ezt a szobrot már sokkal korábban fel kellett volna állítani, de a kommunizmus akadályt gördített elé. A XVI. kerület vezetése azonban mindent megtesz a történelmi igazságtalanságok helyrehozása érdekében, ilyen az is, hogy épp a Vörös Hadsereg déli főcsoportfőnökségének egykori bázisán kapott helyett az alkotás – tette hozzá.

Ez a szobor a kerületiek megbecsülése Maderspach Viktornak, aki Mátyásföldön élte utolsó éveit, és akinek leszármazottai elődjükhöz hasonlóan sokat tettek és tesznek azért, hogy ez a városrész fejlődjön

– emlékeztetett Kovács Péter polgármester, aki elmondta: ezzel az alkotással tovább bővült a kertvárosi panoptikum, hiszen vitéz báró Szurmay Sándor tábornok – aki egyébként Maderspach Viktor parancsnoka is volt – szobra is itt található. Megköszönte ugyanakkor Kásler Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábbi vezetőjének támogatását.

A család nevében Lacsny Péter fejezte ki köszönetét az alkotónak, R. Törley Mária szobrászművésznek és a támogatóknak, Maderspach Viktor életének főbb eseményeit pedig Domonkos László író foglalta össze.