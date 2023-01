A baloldal egyetlen kerületben sem szavazta meg a fegyelmi eljárást rezsiügyben

Január közepén hat kerületi önkormányzat fideszes frakcióvezetője jelentette be közös videónyilatkozatában, hogy fegyelmi eljárást kezdeményeznek a polgármesterük ellen, amiért azok nem egyeztettek a kormánnyal az állami rezsitámogatásról, és ezzel a kormánypárti politikusok szerint 600 ezer embert több száz millió forinttal károsítottak meg.

Az érintett városvezetőből öt DK-s, ők csak akkor lettek volna hajlandóak egyeztetni Láng Zsolt kormánybiztossal, ha együtt tárgyalnak vele, viszont a szintén Gyurcsány-párti Niedermüller Péter leült tárgyalni, így Erzsébetváros kapott is több mint 300 millió forintot. A hatodik pedig Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere. A legtöbb önkormányzatban már tárgyaltak is a képviselők a kezdeményezésről, de sehol nem szavazta meg a baloldali többség az eljárás megindítását. A XV. kerületben a tervek szerint február 9-én foglalkoznak a városatyák a kérdéssel – írta meg a Mandiner.

Mi történt a III. kerületben?

Mint a portál kifejti, Óbudán csütörtökön, január 26-án került az előterjesztés a képviselők elé, a napirend szerint zárt ülésen tárgyaltak (volna) róla. Amikor ehhez a ponthoz értek, a polgármester átadta az ülés levezetését az egyik alpolgármesternek, miután ő érintett.

Ekkor a momentumos frakcióvezető ügyrendi hozzászólásban kérte, hogy vegyék le napirendről, mert szerinte ez aljas politikai támadás, a baloldal többség pedig ezt megszavazta, így érdemben nem foglalkoztak a kormánypárti javaslattal.

Az ügy azért is érdekes, mert az ülés nyílt részében, amikor még bárki részt vehetett rajta, nem jelezték az ellenzékiek, hogy a zárt ülésen majd leveszik napirendről. Gyaníthatóan azért hallgatták el, hogy minél kevesebben értesüljenek minderről, mindez egyébként jól jellemzi a III. kerületi viszonyokat.

IV. kerület

Újpesten január 25-én, szerdán foglalkozott a képviselő-testület zárt ülésen az üggyel, a baloldal többség – Demokratikus Koalíció, MSZP, Párbeszéd, LMP, Jobbik – leszavazta a „Déri Tibor már csak megnyilvánulásaiban független és csak névjegyén polgármester ellen kezdeményezett fegyelmi eljárást” – fogalmazott Facebook-oldalán a Fidesz-KDNP frakcióvezetője (két momentumos pedig nem volt ott az ülésen).

Nagy István szerint ezzel a polgármester több száz millió forintos támogatásról mondott le.

A kormánypárti politikus úgy véli, Déri Tibor Gyurcsány Ferenc utasítására megszegte polgármesteri esküjét és politikai megfontolásból súlyos kötelezettségszegést követett el, de a baloldali képviselők az egyértelmű fegyelmi vizsgálatot követelő ügyben politikai okból nemmel szavaztak a javaslatra. Nagy szerint ez borítékolható volt, mert tudható, Déri Tibor piszkos alkut kötött a DK-val. „Védelemért és egzisztenciális jövőt biztosító lehetőségért lemondott a 2024-es polgármesterjelöltségről és a többi értékrend nélküli, a személyes túlélési stratégiáknak alárendelt baloldali párttal együtt beálltak Trippon Norbert dékás (ál)polgármester mögé. Kérdés, érdemes-e erkölcsi kérdésekről beszélni ezeknek a baloldali képviselőknek. Mint most is kiderült, nem! Nem is érdemes” – írta fideszes frakcióvezető.

IX. kerület

Ferencvárosban a Fidesz-KDNP nyílt ülésen szerette volna megtárgyalni az előterjesztést, mondván, az itt élőknek tudniuk kell erről az ügyről. Baranyi Krisztina azonban zárt ülést kért, így a nyilvánosság kiszorult a tanácskozóteremből. Annyit azért sikerült megtudnunk, hogy Baranyi ugyanazzal érvelt, mint korábban a sajtó előtt, a kormányt hibáztatta. Az ATV Szigorlat című műsorában például az állami rezsitámogatást politikai osztogatásnak nevezte a polgármester, hiszen szerinte semmilyen kritériumrendszer nem fedezhető fel amögött, hogy mely önkormányzat mekkora támogatást kapott, ez nem is függött az adatszolgáltatásuktól.

Kijelentette, nem érzi magát hibásnak, hiszen a kormánytól októberben kapott levél semmiféle olyan felkérést, felhívást nem tartalmazott, miszerint ezt követően személyesen kell tárgyalniuk a polgármestereknek.

S az sem derült ki ebből a levélből, állította, hogy ez alapján az adatszolgáltatás alapján kapják az önkormányzatok a támogatást, s azért nem adta be időben az adatokat, mert több információ még nem állt a rendelkezésére. A fegyelmi eljárás kezdeményezését egyébként a kormánypártok és a Jobbik megszavazta, a Momentum képviselői kikapcsolták a gépet, tehát nem voksoltak, a többi ellenzéki párt viszont a „nem” gombot nyomta meg, így nem lett meg a minősített tö9bbség a felelősségre vonás megkezdéséhez. Ezt Gyurákovics Andrea a Fidesz-KDNP frakcióvezetője úgy kommentálta, hogy ezzel az bizonyosodott be, hogy Ferencvárosban következmények nélkül meg lehet károsítani az önkormányzatot.

XI. kerület

Újbudán múlt héten csütörtökön, 19-én tartották a képviselő-testület rendkívüli ülését, amelyet a Fidesz-KDNP képviselőcsoport kérése alapján kellett a polgármesternek összehívni. László Imre polgármester erre vonatkozó írásbeli kérése alapján – a személyiségi jogaira hivatkozva – a képviselők zárt ülésen, a nyilvánosság teljes kizárása mellett vitatták meg a benyújtott javaslatot. A Mandiner információja szerint a napirendi pont vitájában a polgármester egyetlen feltett kérdésre sem válaszolt érdemben, nem derült ki, hogy kik tudtak a kormányzati egyeztetés lehetőségéről és kik döntöttek róla, hogy Újbudát ne képviselje ott senki, melynek következtében a kerületet több száz millió forinttal károsították meg. A fegyelmi eljárás lefolytatását és a vizsgálóbizottság felállítását a baloldali képviselők – a Jobbik kivételével – mind elutasították.

XV. kerület

A XV. kerületi önkormányzat Fidesz–KDNP-frakciójának a vezetője a Mandinernek azt mondta, már elküldte az előterjesztést a polgármesternek, de még nem reagált rá, holott már olyan levelére is válaszolt, amelyet később írt neki. Lehoczki Ádám nem tartja valószínűnek, hogy Németh Angéla rendkívüli ülést hív össze az ügyben, arra számít, hogy a február 9-i rendes ülésen döntenek róla. A kormánypárti politikus szerint kizárt, hogy az ellenzéki többségű képviselő-testület megszavazza a polgármester fegyelmi felelősségét kimondó határozati javaslatot. Úgy véli, vagy fel sem veszik napirendre, vagy ha felveszik, leszavazzák, nem kapja meg a többséget, mint ahogy ez a korábbi esetekben is történt, amikor a polgármester számára kínos ügyben voksoltak a városatyák.

XVIII. kerület

Pestszentlőrincen-Pestszentimrén január 24-én, kedden volt képviselő-testületi ülés, ahol a baloldali többség nem vette napirendre a kormánypártiak előterjesztését. Arra hivatkoztak, hogy ez az egész kezdeményezés nem más, mint politikai hangulatkeltés.

