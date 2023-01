A koronavírus miatt is kialakulhat a csontritkulás

VISSZAVEZETÉS AZ ÉLETBE

A csontritkulás okozta esetleges sérülések, törések korai szakaszában a legfontosabb, hogy nyugalomba helyezzük a csontokat. Akár hat–tíz hét is lehet, mire a csontátépülés megtörténik, ez az időtartam függ a betegek általános állapotától, életkorától és a törés típusától.

Ebben az időszakban szükséges a szakszerű fájdalomcsillapítás és a kímélés. Ezután még további heteket igényel a teljes gyógyulás, ami után elindulhat az életbe való visszavezetés. A gyógyszeres kezelés mellett elengedhetetlen a gyógytorna is, hogy a fájdalom és az inaktivitás miatti izomveszteség visszapótlódjon. A vázizmok erősítésével ráadásul csökkenthető a gerincre nehezedő teher, ezáltal a fájdalom is mérséklődik.

– A fájdalom a törésből és abból adódik, hogy nem tart jól az izomzat, nem tehermentesíti a gerincet. Az izomzat megerősítése azonban hosszú idő, több hónap, mire a megfelelő izomerő visszatér, hiszen a fejlesztés nem a normál, hanem egy csökkent izomzatról indul. A mozgás ne legyen megterhelő, fájdalmas, fontos a fokozatosság. Előfordul, hogy a gyógytorna eleinte nem annyira kellemes és enyhe izomlázat is okozhat, ám az egyértelmű fájdalomfokozódás mindig annak a jele, hogy még korai az alkalmazott aktivitási forma. Amíg évtizedekkel ezelőtt gyógyíthatatlannak vélték a csontritkulást, ma már számos terápia áll a rendelkezésünkre. Éljünk ezekkel! – mutatott rá Szijártó Katalin.

CSONTOK, OKOSAN

A megfelelő csonttömeg eléréséhez és annak fenntartásához a kalciumbevitel feltétlenül szükséges, a napi javasolt bevitel 1000 mg. – Hazánkban a felnőtt lakosság ennél kevesebbet visz be táplálékkal. A kalcium étkezéssel történő bevitele azonban nem önálló tényező, ugyanis a fehérjék, a vitaminok és más ásványi anyagok is jelentős szerepet játszanak a csontképzésben. Közismert, hogy a kalcium beépülését bizonyos tényezők segítik, mint például a D-vitamin, a tejcukor, savas közeg. Más tényezők viszont gátolják, így a túlzott, tartós fehérjebevitel, magas foszforbevitel és a túl sok zsiradék – hívta fel a figyelmet Erdélyi Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára szerint ugyanakkor nem elég önmagában az élelmiszerek kalciumtartalmára koncentrálni; a foszfor például nagy feleslegben rontja a kalcium felszívódását, míg a túlságosan nagy mennyiségű fehérjebevitel növeli a kalcium ürítését a vizelettel, vagyis az ajánlott mennyiségű és minőségű fehérjebevitel túllépése nem segíti, hanem inkább rontja a szervezet kalciumszintjét.

– Becslések szerint a gyermekeknél a csúcscsonttömeg 10 százalékos növekedése 50 százalékkal csökkenti a csontritkulásos törések kockázatát felnőttkorban. A fiatalkorban megszerzett csonttömeg fontos meghatározója a csontritkulásos törések kockázatának későbbi életében. Minél nagyobb a csonttömeg csúcsa, annál kisebb a csontritkulás kockázata – tájékoztatott a táplálkozástudományi szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, a megelőzés szempontjából a legfontosabb az egészséges táplálkozás.

Nagy segítség lehet az MDOSZ által megalkotott OKOSTÁNYÉR®. A Magyar Tudományos Akadémia ajánlásával is rendelkező útmutatónak külön honlapja is van, ahol mind a 6-17 éves ifjak, mind a felnőttek praktikus, közérthető információkat kapnak (www.okostanyer.hu). A 60 év feletti korosztály pedig a „Mérőkanál” elnevezésű weboldalon ( https://merokanal.hu/) tájékozódhat és kaphat táplálkozási ajánlásokat.

Olykor azonban hiába étkezünk és élünk csontbarát módon, gyakori, hogy az osteoporosis mögött valamilyen felszívódási zavar áll. – A gyomor-bélrendszer betegségei befolyásolhatják a tápanyag felszívódását, így az egyéneket jobban kitéve a csontritkulás és a törések kockázatának. A gyulladásos bélbetegségek (IBD), cöliákia, anorexia nervosa és a laktózérzékenység is egyike azoknak a betegségeknek, amely a csontok egészségét veszélyeztetik – magyarázta Erdélyi Alíz dietetikus, majd hozzátette, ha ezeket a rendellenességet nem diagnosztizálják vagy rosszul kontrollálják, a táplálékból származó tápanyagok – beleértve a kalciumot és a D-vitamint is – nem tudnak megfelelően felszívódni.