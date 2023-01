Fiatalítás a Magyar Honvédségnél

– Az új kormány megalakulása óta jelentősen felgyorsultak az események a honvédség háza táján. Hol tart most a haderőfejlesztés?

– Az évek óta zajló, időben elkezdett, a gazdasági fejlődés megalapozta honvédelmi és haderőfejlesztési program lépéseit a szomszédunkban dúló háború felerősítette, felgyorsította. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy modern, jól felszerelt haderőre van szükség, napjainkban talán jobban, mint valaha.

A veszélyek korában a magyar kormány számára a legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Ezt a májusi miniszteri kinevezésem óta született számos döntés is bizonyítja.

Először is, létrejött a honvédelmi alap, ami az anyagi hátteret biztosítja. Régóta húzódott az illetmények rendezése, ezt is végrehajtottuk, méltó juttatást adtunk katonáink kezébe. A haza megvédéséhez azonban a kézbe fegyver is kell, megfelelő, modern egyéni felszerelés, ezek beszerzése szintén elindult. A korábban széttartó beszerzési folyamatot rendszerbe foglaltuk, csakúgy, mint a védelmi ipart felügyelő N7 Holding Zrt.-t. A háború nyomán nyáron elrendeltem a készenlétfokozást, több gyakorlat, kevesebb békeművelet van a honvédek napirendjén – ennek a folyamatnak része az is, hogy a déli határon hét év után átadtuk a határvédelmi feladatainkat az újonnan megalakult határvadászoknak. A Magyar Honvédséget az elmúlt években nagymértékben fejlesztettük az eszközeiben, a legmodernebb harci eszközöket szereztük be, sokat tettünk a katonáink anyagi megbecsüléséért, most újabb szintet lépünk, tudatos fiatalítással teszünk a biztonságért.