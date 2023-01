Gulyás Gergely: Kiterjeszthető a visegrádi országok együttműködése

Bajnak nevezte, hogy a nyugati országok úgy gondolják, beleszólhatnak más társadalmak életébe és az érdekérvényesítés lehetőségeként tekintenek az uniós intézményekre.

A tárcavezető szerint nem kívánatos forgatókönyv, hogy sikerrel járjon a ma Nyugat-Európát jellemző uniformizálásra való törekvés. – Az arany középút az, hogy Európát intézményileg egyben kell tartani a különbözőségek elfogadása mellett – vélekedett. Kiemelte: a legnagyobb baj, hogy Brüsszelben sokat beszélnek toleranciáról, de intoleránsak, nem képesek a sajátjuktól eltérő társadalmi fejlődést elfogadni még akkor sem, ha ők tértek el a gyökerektől.

Úgy gondolta, egy egységes belső piac működhet eredményesen akkor is, ha a társadalmak nagyban különböznek egymástól.

– Legyünk büszkék arra, hogy azt az utat a társadalomfejlődésben nem követik a nemzeteink, amit Nyugat-Európa saját maga számára kijelölt – mondta. Gulyás Gergely szerint a Nyugat erről az útról már nem tud letérni.

Az európai föderációs törekvések kapcsán azt állította, hogy a birodalmi törekvések általában nem jártak sikerrel, viszont nagyon sok szenvedést hoztak, és Európa alapértéke, hogy sokszínű nemzetek alkotják. Brüsszel azon igyekszik, hogyan lehet szerződésmódosítás nélkül újraérzelmezni a korábban egyértelmű dokumentumokat – fűzte hozzá.

Egy lopakodó szerződésmódosításnak vagyunk nap mint nap a tanúi és elszenvedői

– fogalmazott.

A miniszter elképzelhetőnek tartotta a közös európai hadsereget, ami nem a saját haderő felszámolását és „egy közös hadsereg” létrehozását jelenti.

– Európa gazdaságilag még mindig nagyhatalom, de ez katonailag nem igaz. A katonai gyengeség egyik oka a NATO, ami az Egyesült Államok meghatározó jelenlétét jelenti Európában, a másik ok pedig az, hogy Európa nem volt képes a nemzeti hadseregek meg nem szüntetésével járó közös haderő létrehozására – hangsúlyozta. Hozzátette, az európai hadsereg egyes konfliktusokba akár be is avatkozhatna – bár semmiféleképpen sem az orosz–ukrán háborúba –, vagy lehetne olyan tényező, ami mögött katonai hatalom is áll. – Fontos Európa akcióképessége, de ennek nem szabad a nemzeti hadsereget felváltania – zárta gondolatait a témában Gulyás Gergely.

A Magyarország EU-s jövőjét firtató kérdésre a miniszter optimizmusának adott hangot a magyar társadalom erős ellenálló képességére hivatkozva.