Zelenszkijt a háború élteti

Mahmúd Abbász több mint húsz éve palesztin elnök. Régóta nem is tartanak náluk elnökválasztást, amibe szép lassan mindenki beletörődött. De Abbász egyrészt majdnem kilencvenéves, másrészt Izrael nem vele háborúzik, hanem a Hamásszal. A névleges palesztin vezető a margóra szorult ugyan, de így legalább nem kap idegösszeroppanást. A tévében követi a fejleményeket.

Volodimir Zelenszkijnek nincs ekkora szerencséje Ukrajnában. A külföld után otthon is megcsappant a tekintélye, a jelek szerint az ukrán belpolitika erős emberei is unják az uralmát. Tavaly lejárt az ötéves elnöki mandátuma, ám a háború miatt nem tartottak új választásokat, hanem meghosszabbították a hivatali idejét. Lassan három és fél éve nem lehet tudni, hogy meddig tart a háború, illetve Zelenszkij hatalma.

Érezhetően nő a belső elégedetlenség. Az ottani közvélemény-kutatások megbízhatóságát nehéz megítélni (igaz, lassan nálunk is bohózatba fulladnak). De egy friss mérés például Valerij Zaluzsnij, a tavaly kegyvesztetté vált vezérkari főnök biztos győzelmét vetíti előre Zelenszkijjel szemben. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere, a volt bokszbajnok is fészkelődik. Szerinte Volodimir Olekszandrovics rendszere már nemcsak „szaglik” a tekintélyelvűségtől, hanem egyenesen „bűzlik”.

Hasonlóan éles bírálatot fogalmazott meg Zelenszkij elődje, Petro Poro­senko is, aki szerint az elnök a rendkívüli felhatalmazás örve alatt ellenfelei kiiktatására törekszik. Leszámolásokról, razziákról beszélnek. Olekszandr Dubinszkij előzetes letartóztatásban lévő, hazaárulással vádolt volt képviselő – egyébként az elnöki párt, a Nép Szolgája frakciójának volt tagja – azt állítja, Zelenszkij minden eszközt bevet, hogy kizárja majd a háború miatt külföldre menekült milliókat a szavazásból.

Mindezek a vádak – a legalább annyira demokratikusan megválasztott exelnök, polgármester és volt képviselő szájából – azért érdekes adalékok, mert a Nyugatnak évek óta Zelenszkij volt a lieblingje (Brüsszelnek ma is az), az ukrán szabadság, demokrácia, jogállamiság és más finom falatok letéteményese; vég nélkül hallgathattuk erről a tündérmesét és a lózungokat.

Természetesen Vlagyimir Putyin ellenpontozására, mintha a világ fekete-fehér lenne, akár egy amerikai film, pusztán azért, mert 2022-ben Oroszország támadta meg Ukrajnát.

Most már lényegében a saját honfitársai mondják ki: Zelenszkijt a háború élteti. Nem ő a nép szolgája, hanem a nép lett az övé.

De változnak az idők. Volodimir Olekszandrovics szempontjából külföldön sem alakulnak jól a dolgok.

Washingtonban már messze nem olyan fontos, mint az előző amerikai elnök alatt – most éppen fegyvereket vonnak meg tőle –, az ukrán korrupciót, a nyugati adományok széthordását is nagyon unják már, és a hágai NATO-csúcson is letekerték a hangerőt, amikor Ukrajna került szóba. Trumpnak csak púp a hátán. Mindeközben pedig Moszkva nem tágít, úgy látszik, nem sürgeti az idő. De árulkodó, hogy a francia elnök – Macron olyan, mint egy elsőéves bölcsész: soha semmi fontosról nem akar lemaradni – közben felhívja a Kremlt (lám, lám, neki szabad?!), és csaknem három év elteltével órákig beszélnek Putyinnal, a tűzszünet lehetőségét is érintve.

Zelenszkij feleannyi idős, mint az agg Abbász: feltehetően nem teázással akarja tölteni hátralévő napjait. A világ viszont olyan ukrán elnökben érdekelt, aki majd a tűzszünetről, békéről, Ukrajna újjáépítéséről – mi tegyük hozzá azt is: a kárpátaljai magyarok jogairól – úgy tud tárgyalni, hogy amit mond és aláír, annak súlya lesz, a külföld mellett saját honfitársai is elfogadják.