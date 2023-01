Karácsony a DK-s mundért védi

– Úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely és Soproni Tamás továbbra se tud szabadulni a DK karmai közül, valószínűleg nem a saját akaratukból történő nyilatkozattétel volt, amit az is alátámaszt, hogy maga Soproni elment tárgyalni a kormánnyal és a VI. kerület kapott is az állami kompenzációból – mondta el lapunknak Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közleményben vállalt szolidaritást a rezsikompenzációról szóló egyeztetést megtagadó, főleg DK-ás polgármesterekkel.

Azt írták: „a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) elnöksége nem tartja elfogadhatónak, hogy a Kormány pártpolitikai szempontok alapján tett különbséget budapesti kerületek lakosai között az energia-többletköltségekhez nyújtott részleges támogatás szétosztása során. Egyes kerületek politikai okokból egyáltalán nem részesülhettek ebben a támogatásban.” Mint beszámoltunk róla, hat polgármester nem ment el a kormány által felkínált rezsikompenzációról szóló tárgyalásra, ezért nem jutott az általuk képviselt kerület támogatáshoz, ezzel szemben a többi önkormányzat kapott egyenként több száz millió forintot. A BÖSZ nyílt levelét Karácsony Gergely elnök és Soproni Tamás (Momentum) társelnök jegyezte.

Wintermantel Zsolt szerint Soproni a Gyurcsány-párt nyomására állhatott bele egy ilyen politikai akcióba, pedig korábban úgy nyilatkozott: „jobb, ha a polgármesterek egy kicsit távolabb tartják magukat a pártpolitikától. Nem volt bennem kérdés, hogy el kéne mennem.”

– Tehát a momentumos terézvárosi polgármester egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat fogalmazott meg, valószínűleg erősen rászóltak

– vélte a kormánypárti politikus. – Az, hogy Karácsony Gergely a lusták és a munkájukat elvégezni nem hajlandók mellé áll, önmagában nem meglepő, de ezen túl nyilvánvalóan nem önszántából tette ezt a nyilatkozatot. Miután Gyurcsány Ferenc megüzente neki, hogy nem elégedettek vele, úgy látszik teljesíteni akar – húzta alá a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Wintermantel azt is hozzátette: hogy ez a közös nyilatkozat megszületett, az egyértelműen mutatja, hogy a Demokratikus Koalíció az úr a fővárosban, mivel a Fővárosi Közgyűlésben a legnagyobb frakcióval a DK rendelkezik. Nélkülük nem születhet döntés a Közgyűlésben és nélkülük Karácsony Gergely sosem lehet újra főpolgármester.

A Magyar Nemzet megírta: Karácsony Gergellyel nem elégedettek a budapestiek, még ellenzéki oldalon is az az általános benyomás vele kapcsolatban, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az is elképzelhető, hogy a DK nem áll be mögé a jövőre esedékes önkormányzati választáson. Mindeközben

Karácsony a saját pecsenyéjét sütögető árulónak nevezte a Gyurcsány-pártot.

Mint részleteztük: Gyurcsány is lát lehetőséget arra, hogy lecserélje a főpolgármestert, és egy DK-s politikus vagy a párthoz szorosan kötődő személy legyen a következő városvezető. Erősen kérdéses ugyanakkor, hogy ki lehetne ez, mert például a Gyurcsány-párti Bősz Anett főpolgármester-helyettes meglehetősen láthatatlan, az ő esetében nem nagyon érzékelhető egy ilyen irányú politikai építkezés.