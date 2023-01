Zuglói botrány Karácsony Gergelytől Horváth Csabáig: egy romos ház miatt vált köddé az EU 1,5 milliárdja

A portál arról is beszámolt: Karácsony Gergely zuglói mintaházára a XIV. kerületi önkormányzat és konzorciumi partnerei 2018-ban nyertek el az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjától 1,5 milliárd forintot. Az E-Co Housing elnevezésű beruházás több mint 4,5 millió eurós, közel 1,5 milliárd forintos támogatásából egy 25-30 lakásból álló, szinte nulla energiafelhasználású házról és a majdan beköltözők lakóközösséggé kovácsolásáról szólt. A beruházás záró határideje 2022. október 31-e volt, de a ház nincs kész, a lakók beköltözésének időpontja is távoli ábránd. Ráadásul menet közben nemcsak a határidő módosult, hanem a helyszín is. A Gizella úton épített 25-30 bérlakás helyett a Mexikói úton újíttatnak fel egy bérházat, ahol viszont kilenc bérlő már él, így végül a 25-30 lakás helyett, miután csak 14 található az ingatlanban, öt épül újonnan. Tavaly tavasszal csaknem 160 millió forintot, év végén pedig 360 millió forintot szavazott meg a baloldali többségű testület önrészként azért, hogy be tudja fejezni a határidő-módosításokon és területváltáson átesett projektet – közölték.