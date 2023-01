Karácsony Gergely inkább nem akart válaszolni, amikor az amerikai kampánypénzekről kérdezték

Beszámoltunk arról is, hogy egy jóval szélesebb kör is megmozdult a baloldal választási sikere érdekében, adatgyűjtő cégtől politikai elemzőkön át, tematikus szakpolitikai NGO-k sorától az aktivistamozgósító szervezetig, illetve Bajnai Gordon kampányban játszott szerepét is ismertettük.