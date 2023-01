Stratégiai cél marad a falvak fejlesztése

Nemzeti érdek a falvak elnéptelenedésének megállítása, a magyar vidék megerősítése és a falusi emberek támogatása – fogalmazott lapunknak Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint három év alatt rendkívül örömteli eredményeket hozott a Magyar falu program otthonteremtési alprogramjaként a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok), ezért a támogatási forma tovább szolgálja az ötezer lelkesnél kisebb, korábban csökkenő lélekszámú települések népességnövekedését, a vidéki otthonteremtés elősegítésén keresztül.

Tovább él a falusi csok

A friss kormányzati döntésnek köszönhetően a falusi csok igénylésének lehetősége 2024. december 31-ig továbbra is nyitva áll mindazoknak, akik falun képzelik el családjuk jövőjét.

– Körülbelül 2600 településen érhető el a jövőben is a meglévő ingatlanra vonatkozó felújítási és bővítési lehetőség, valamint továbbra is igényelhető az ingatlanvásárlást és a vásárolt lakás, ház korszerűsítését segítő konstrukció.

Az érintett települések listája módosult, hiszen az elmúlt években számos településen szerencsére jelentős mértékben növekedett a lakosság száma, vannak azonban új falusi csokos települések is. Érdemes az új lista alapján tájékozódni – hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette: az állami dotáció már egy gyerekkel is számottevő, három gyermekkel pedig akár tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást jelent, amelyhez az eddigi kamattámogatott hitel szintén elérhető a jövőben is.