Továbbra sem kaptunk választ a főváros sajtóosztályától, hogy Karácsony Gergely mikor látogat el Beregszászra, és a háború óta hogyan és mivel segített és segít Budapest a kárpátaljai testvérvárosának.

Bár hétfői lapzártánkig sem kaptunk válaszokat, ugyanakkor a hét végén a főpolgármesternek volt ideje hosszasan értekezni cikkünkről, amelyben felvetettük, hogy Karácsony Gergely bár ellátogatott Ukrajnába, de Budapest testvérvárosát, Beregszászt kihagyta a programjából. Mint azt megírtuk, figyelemre méltó, hogy a főpolgármester sem az odaúton, sem pedig a visszaúton nem ment el Beregszászra, inkább a varsói kitérőt választotta, vonattal. Budapest hivatalos oldalán ugyanakkor továbbra is kiemelik, hogy a magyar főváros és Beregszász közötti együttműködés alapját a 2017. május 19-én aláírt testvérvárosi együttműködési megállapodás képezi, amelynek „célja a nemzeti összetartozás erősítése mellett a szoros és hatékony együttműködés kialakítása a két város között, elősegítve Beregszász további fejlődését”.

A Beregszász és az ukrajnai magyarság iránti szolidaritás jegyében voltak hírek róla, hogy a főváros a háború kezdetén segítséget küld a kárpátaljai testvérvárosnak, és tavaly novemberben indult ugyan egy budapesti segélyszállítmány, ám annak Kijev volt a célállomása.

Cikkünk megjelenése után vita alakult ki a főpolgármester Facebook-oldalán: Karácsony Gergely a közösségimédia-felületén először meglepetten vette tudomásul, hogyan is vetődhetett fel bárkiben az a kérdés, hogy ő miért nem ment el Beregszászra. Megemlítette a posztjában, hogy folyamatos kapcsolatban van a beregszászi polgármesterrel, és küldtek többek között húszmillió forint pénzadományt, élelmiszert, műszaki eszközöket, valamint kitért arra is, hogy néhány héten belül sor kerül a beregszászi útjára is.

Végtelenül kínosan magyarázkodik Karácsony Gergely, hogy Budapest testvérvárosa helyett inkább Kijevbe ment

– reagált a Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt, a budapesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője. „Ahogy korábban is mondtam, emberséges dolog, hogy tájékozódik az ukrán főváros helyzetéről, de magyar emberként, a nemzetünk fővárosának vezetőjeként személyesen először Kárpátaljára kellett volna mennie” – emelte ki közösségi oldalán a kormánypárti politikus. Wintermantel Zsolt a bejegyzésben hangsúlyozta:

fontos lett volna, hogy Budapest főpolgármestere magyar emberként előbb Kárpátaljára menjen, éreztetve ezzel Budapest testvérvárosának lakóival, hogy ők előrébb valók.

A politikus úgy fogalmazott: magától értetődő, hogy Budapest az első pillanatban segítséget és támogatást küldött Beregszászra, de a személyes gesztus, talán nem kell magyarázni, mennyire fontos lett volna. „Miből állt volna Beregszászról menni Kijevbe? Miből állt volna éreztetni a kárpátaljai magyarokkal, Budapest testvérvárosának lakóival, hogy ők előrébb valók?!” – tette fel a kérdést a bejegyzésében a frakcióvezető.