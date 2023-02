Embervadászat folyt Budapesten, a rendőrség hajtóvadászattal válaszolt

Budapesten a hétvégén négy helyszínen zömmel külföldi és magyar antifasiszta aktivisták kegyetlen módon, csoportosan, orvul támadva viperákkal, vascsövekkel, ólombélésű kesztyűkkel, speciálisan átalakított kalapácsokkal félholtra vertek a nyílt utcán embereket, akiket előbb hátulról leütöttek, majd a földre került védtelen áldozatot véresre verték és rugdosták, végül könnygázzal lefújták.

Valamennyiüknek az volt a „bűne”, hogy terepmintás ruhában, fekete bakancsban és dzsekiben voltak, ám a rendőrség eddigi adatai szerint egyikük sem a kitörés napi szélsőjobboldali megemlékezésre igyekezett.

Február 11-én volt az 1944-es budapesti kitörés évfordulója, erre emlékezve tartották meg a becsület napját. A II. világháborús szovjet ostromgyűrűből való kitörés emlékére főként szélsőjobboldali szervezetek jelentettek be rendezvényeket. A rendőrség ezeket elutasította, azonban így is több hazai és külföldi szélsőjobboldali szervezet tagjai jelentek meg a magyar fővárosban. Párhuzamosan külföldi antifasiszta csoportok, köztük a hírhedten radikális Antifa tagjai is Budapestre érkeztek.

Négy támadás, nyolc áldozat

A rendőrség eddigi adatai szerint közülük kerülhetett ki az a minimum 15 fős különítmény, ami négyszer is falkamódra támadott meg ártatlan embereket Budapesten, a nyílt utcán.

Ólommal bélelt kesztyű, speciális kialakítású kalapács, sokkoló - Antifa-fegyverek (Fotó: a szerző)

A banda nyolc tagja elsőként február 9-én 11 óra 25 perckor az V. kerületben, a Fővám téren három lengyel turistát rohant le.

Viperákkal hátulról leütötték a főváros nevezetességeivel ismerkedőket, a földön tovább ütötték, rúgták őket. A mindössze egyperces támadásban két lengyel súlyos, nyolc napon túl gyógyuló töréses sérüléseket szenvedett, harmadik társuk megúszta végtagzúzódásokkal, és felrepedt a fejbőre.

Másnap szintén nyolcfős banda támadt rá Gazdagréten egy dohányboltba tartó, negyvenéves trafikosra.

Hátulról leütötték, majd viperákkal ütötték a fejét, rugdosták a földön fekvő, mit sem értő áldozatot, majd gázspray-vel lefújták.

Ettől az áldozattól sem pénzt akartak, látszott, hogy azt sem bánnák, ha áldozatuk belehalna a verésbe. A trafikosnak is az volt a „bűne”, hogy katonai jellegű ruházatban tartott a munkahelyére.

Ugyanezen a napon a belvárosi Bank utcában koncertről hazafelé tartó magyar házaspárt támadott meg öt bandatag.

A férj súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Néhány óra múlva, már február 11-én hajnalban egy német házaspárt az I. kerületi Mikó utcában támadott meg hat bandatag, ők is egy koncertről tartottak hazafelé.

A nyomozók szerint a sértetteket kizárólag a ruházatuk köti össze, olyan ruhadarabokat viseltek, amiket bárki hordhat, fekete bakancs vagy katonai, terepmintájú ruha, amik azt sugallhatták a támadóknak, hogy esetleg szélsőjobboldali emberek, akik a kitörés napjára érkeztek Budapestre. Ugyanakkor az áldozatok egyike sem a megemlékezésre készült.

Az Antifa szerepét erősíti, hogy a gazdagréti támadás áldozatát egy külföldi nő még a belvárosban megkérdezte, hogy ő is a kitörés napjára érkezett-e. A férfi válaszolt, hogy dehogy, ő munkába megy éppen. A nő egyike volt a későbbi támadóknak.

A banda módszere az volt, hogy néhányan szorosabban, a többiek kicsit távolabbról követték a későbbi áldozatokat tömegközlekedéssel és gyalog is. Előfordult, hogy 11 fő követte az áldozatot, de a támadást csak nyolcan hajtották végre.