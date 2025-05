Már a döntő előtt beszólt a Tottenham edzője a Manchester Unitednak

Csütörtök este a Tottenham Hotspur Norvégiában is győzött, így bejutott az Európa-liga fináléjába, ahol egy másik angol csapattal, a Manchester Uniteddel találkozik. Ange Postecoglou, a Spurs vezetőedzője a lefújás után egyből megkapta azt a kérdést, hogy a Premier League-ben mindössze 16. együttes szezonját az El-trófea megmentheti-e. Az ausztrál nagyon indulatos lett ezt meghallva, és az MU-nak is odaszólt.

Ange Postecoglounak nincs sok sikerélménye a Tottenham vezetőedzőjeként Fotó: AFP/MI NEWS

A Telegraph kérdésére azt felelte a szakember, hogy ezt a megközelítést a Manchester Unitednál alkalmazzák, hogy a szezonjuk ezzel a trófeával is menthetetlen, de ő ezt nem érdekli, s nem is érti, miért kéne ezzel foglalkoznia. Postecoglou pedig visszakérdezett az újságírónak, amire őszinte választ kapott.

– Te régebb óta követed a Tottenhamet. Mondd meg te, hogy a csapatnak mit jelentene ez a trófea. – Óriási lenne.

A vezetőedző hozzátette, most, hogy tényleg trófeát nyerhet a Spurs, az emberek túlgondolják az együttes helyzetét. Zárásként pedig elmondta, a bajnokságot és az Európa-ligát elválasztja egymástól, hovatovább, jelen helyzetben a Premier League nem is érdekli őt.

Az Európa-liga-trófea sem mentheti meg a Tottenham edzőjét

Postecoglou az egész idényben azt mondta, hogy ő a második szezonjában szokott trófeákat nyerni, s erre egyre nagyobb az esély. A Tottenham 2008 után nyerhet ismét trófeát, de a sajtóhírek szerint így is távoznia kell az ausztrálnak. A vezetőség nagyon nem elégedett azzal, hogy az együttes a bajnokságban mindössze a 16., és már 19 veresége van a Premier League-ben. A pletykák egyébként Postecoglouhoz is eljutottak, amelyeket ő csak megerősíteni tudott. A korábban a Celticet irányító vezetőedző rengeteg kritikát kapott, hogy a borzasztóan intenzív játéka miatt folyamatosak a sérülések a keretben, így pedig nem lehet sikeresnek lenni.

Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, a csapat szurkolói pedig a vezetőség ellen tüntetnek.

Hat angol csapat lesz a BL-ben

Csütörtökön az is biztossá vált, hogy a következő idényben hat PL-együttes is szerepelni fog a legrangosabb európai kupasorozatban, miután az Európa-liga-győztese is indulási jogot kap. Ez a Tottenhamnek és a Manchester Unitednek is nagyon jó hír, mert a trófea nemcsak hatalmas elismerés lenne, hanem a BL a következő szezonban reményt adna a szurkolóknak és a játékosoknak.

Május 21-én Bilbaóban a hatodik angol döntőt rendezik valamelyik európai kupában, a Spurs már harmadszor lesz érdekelt, de idáig mindkétszer elbukta a finálét (a Wolves ellen az UEFA-kupát 1972-ben, míg a Liverpool ellen a BL-t 2019-ben).