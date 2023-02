Ez a január két dolog miatt sem olyan volt, mint a korábbiak

Országos átlagban az eddigi adatok szerint 80,9 milliméternyi csapadék hullott le, ezzel az idei január volt a legcsapadékosabb 1901 óta, megelőzve 1915 első hónapját, amikor 80,4 milliméternyi esett.

Az idei januári csapadék mennyisége az 1991 és 2020 közötti átlag 245 százaléka volt.

A délnyugati és a középső országrészben, valamint a hegységekben többfelé 100 milliméternyinél több csapadékot mértek, a hegyvidékeken 150 milliméter körüli is előfordult, Bakonybél mérőállomásán például 152,2 milliméternyit rögzítettek. Többfelé ez volt a legcsapadékosabb január. Csak Sopron és Szeged környékén volt 40 milliméternyinél kevesebb csapadék.

Az elemzés szerint a január a sok csapadék mellett nagyon enyhe volt, 3,93 fokos átlaghőmérséklettel. A 20. század kezdete óta országosan csak a 2007-es január volt enyhébb, akkor ez az érték 4,27 fok volt. Az idén januári 3,93 fokos átlaghőmérséklet 4,5 fokkal enyhébb az 1991 és 2020 közötti átlagnál.

Síkvidéken többnyire 3 és 5 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, 0 fok alatti havi érték csak a legmagasabb hegyeken fordult elő. Kitértek arra is, hogy az országos átlagban ugyan nem, de az ország északkeleti harmadán az idei lett a legenyhébb január 1901 óta.

Korábban a Magyar Nemzet is írt róla, hogy mostanában elég sok csapadékra lehet számítani, a hétvégén azonban megérkezik a hideg is – néhol akár –14 fok is lehet hajnalban –, és nem kizárt, hogy egy hosszabb hideg időszak köszönt be februárban.