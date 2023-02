Nem először próbálkoznak Debrecenben Sorosék

A 2010-es évek elején egyszer már akcióztak a Soros György által támogatott szervezetek Debrecenben. Akkor éppen az egyetemisták lázításával próbáltak kormányellenes tüntetéseket szervezni, ennek eszköze volt a Hallgatói Hálózat (HaHa). A szervezetet a Wikipédia szerint 2011-ben alapították. „A csoport eredetileg a Budapesti Corvinus Egyetem tervezett átalakítása ellen tiltakozott, később országos szinten kezdett el foglalkozni a felsőoktatást érintő problémákkal. Szerepük volt a 2012–13-as diáktüntetések megszervezésében” – írták róluk.

A Hallgatói Hálózat egyik eseménye, 2013-ban. Fotó: Hallgatói Hálózat/Facebook

A hálózatról hamar kiderült, hogy őket is Amerikából segítik.

Mint azt 2013 januárjában a Magyar Nemzet megírta: az Egyesült Államokból érkezett közösségszervezők segítik a Hallgatói Hálózat tagjait.

A szervezet belső levelezése alapján arról is beszámoltunk, hogy nyolc amerikai szakember a többi közt abban adott támogatást a diákoknak, hogy miként tudnak hatékonyan nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Az amerikai oktatók a Civil Kollégium Alapítvány szervezésében érkeztek Magyarországra, de a szálak radikális baloldali szervezeteken keresztül egészen Soros György magyar származású üzletemberig vezetnek – jeleztük akkor.

A Magyar Nemzet azt is írta, hogy 2012 második felében többször is felmerült az amerikai befolyás témája Magyarországon, és az Egyesült Államok Demokrata Pártjához húzó baloldali–liberális agytröszt, a Soros Györgyhöz is köthető Center for American Progress partneri támogatását élvezi Bajnai Gordon alapítványa is, a magyar politikus akkoriban alapította meg az Együtt 2014 nevű pártot.

Ismert, Bajnai pártját néhány közvélemény-kutatás tíz százalék fölé mérte a megalakulása utáni hónapokban, azonban a 2014-es országgyűlési választás ismét fideszes kétharmadot hozott, így a volt kormányfő és a Hallgatói Hálózat is rövid úton felszívódott. Igaz, a 2022-es választások előtt ismét mindkettő aktivizálta magát.

A HaHa említett debreceni kalandja jóval rövidebbre sikerült, mint budapesti akcióik. Tíz éve, 2013. január 30-án hét fő részvételével tartottak egy demonstrációt. A diákok az emberi erőforrások miniszterét és az oktatásért felelős államtitkárt ábrázoló maszkokban álltak a főtéren, egyik plakátjukon a debreceni stadionépítést kritizálták. A tüntetők között volt olyan, aki részt vett a hétvégén Budapesten egy amerikai kommunikációs tréningen. A HaHa Egyesület debreceni tagjai elmondták, a mostani tüntetést nem ott javasolták nekik – számolt be róla a Dehír.hu.

A helyi lap megemlékezett a második akcióról is, melyet nem az egyetemen, hanem egy kávézóban szerveztek. Itt látogatták meg őket a Debreceni VSC szurkolói, akik azt nehezményezték, hogy a stadionberuházást támadták pár nappal előtte.

„A drukkerek közül az egyik a mikrofonhoz lépett, s ingerülten kérdőre vonta a HaHa-sokat. Hangos szóváltás alakult ki a szurkolók és a diákok között, végül a drukkerek elmentek, utána pedig folytatódott a fórum. Nagy Péter Ábel, a Hallgató Hálózat debreceni sejtjének tagja kérdésünkre azt mondta, ők nem a debreceni stadionberuházás ellen vannak, hanem annak nagysága ellen; szerintük elég lett volna egy tízezer fős stadion is a Lokinak” – számolt be róla a Dehír.

Az érvek ismerősek, a CATL akkumulátorgyárat is azzal támadják, hogy túl nagy, igaz, a mostani demonstrációkra már fizetett tüntetőket is mozgósítottak, hátha ezzel eredményesebbek lesznek, mint tíz évvel ezelőtt.

Borítókép: Az akkumulátorgyár ellen tüntetők (Fotó: Haon/Molnár Péter)