Újraindul a Budafoki Pincejárat

Folytatódik a Budafoki Pincejárat programsorozat a XXII. kerületben, márciusban. Minden hónap első szombatján (először tehát március 4-én) lesznek látogathatók az eseménysorozat programjai Budafok lenyűgöző pincéiben, amelyek a tavalyi évben több mint 10 ezer vendéget vonzottak. Az önkormányzat munkatársai és a Pincejárat partnerei közötti szoros együttműködés révén valósulhat meg az is, hogy Budafok Budapest Bornegyedévé váljon.

– A Pincejárat olyan, mintha a közös gyermekünk lenne, nevelgetjük, formáljuk, időt és energiát fektetünk bele és évről-évre látjuk, ahogy cseperedik, fejlődik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2022-ben egy év alatt, már több mint 10 000 látogatója volt a rendezvénysorozatnak, felülmúlva ezzel minden eddigi látogatószámot – mondta el a Várszegi Pincészetben, a Budafoki Pincejárat egyik helyszínén tartott sajtótájékoztatón Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.

Hozzátette: 2022-ben új, vonzó programelemekkel is bővült a rendezvénysorozat. Tavaly debütált például a Pezsgő és Borkóstoló csapatjáték, amit azok is élvezhetnek, akik csak szeretik a borokat, de nem feltétlenül szakértői a nedűknek. Új programelemek a pincejáraton a kiállítások és zenei programok mellé felszolgált Gourmet Borvacsorák, összekapcsolva a bor élvezetét a gasztronómiával és a kultúrával. Számos korábbi partner, aki korábban csak egy-egy alkalommal vett részt a programokban – például a Sauska Pincészet, vagy a Magdolna Udvar tavaly már folyamatosan fogadta a vendégeket. Az utóbbi azért is különleges, mert a kerületi kulturális élet szerves részét alkotó olyan helyszínről van szó, amely helytörténeti kiállítótérként helyet ad a kerületi képzőművészek kiállításainak is – hívta fel a figyelmet a polgármester.

– Nálunk nemcsak a helyszínek, hanem a programok is hívogatóak a havonta frissülő programkínálatnak köszönhetően. A pincékben a borászok személyesen vezetik körbe a pincesétára érkezőket, a többtételes pezsgő- és borkóstolók mellett különleges gasztrokínálat, zenei és kulturális programok is csábítják az ide látogatókat – hangsúlyozta a polgármester.

A Budafoki Pincejárat szervezőinek nem titkolt célja, hogy a programsorozatnak köszönhetően a kerületi lakosokon túl, a szélesebb közönség is megismerje a kerület rejtett kulturális értékeit, a helyi vállalkozásokat és rendszeres látogatója legyen az igényes gasztronómiai illetve kulturális programokat kínáló rendezvénysorozatnak.

– A 2023-as program a Megújuló Tradíciók Éve címet viseli, ahol a több generáción átívelő pezsgő- és borkészítés, az új és a régi, a megújulás és a hagyomány találkozik. Ahol az idősebb generáció átadja tudását a fiataloknak, akik a hagyományosból egy teljesen újat hoznak létre a régi értékek megőrzése mellett – tájékoztatott Szepesfalvy Anna, Budafok-Tétény alpolgármestere.

Elmondta: ebben az évben 10 alkalommal, 18 helyszínen, alkalmanként több, mint 40 programmal várják a vendégeinket a nyitott borospincékben és egyéb helyszíneken. Az elmúlt év vacsorával egybekötött nagysikerű pincekvízei, borkóstoló játékai és Gourmet Borvacsorái mellé, a megnövekedett igényeket követve gasztro programjaink folyamatosan megújulnak, színesednek. A március 4-i program után minden hónap első szombatján különleges élményekben lehet része a budafoki pincék látoatóinak, akiket a Herman Ottó Intézet jóvoltából ingyenes kisbuszok szállítanak egyik helyszínről a másikra a kerületben. A következő tavaszi program áprilisban lesz, amikor pincefesztivállal, fesztiválborokkal várják a vendégeket, májusban a pincejárat részeként meghirdetett zenei tehetségkutató együtteseit, előadóit hallgathatják meg a résztvevők. A Kerület Napján, júniusban cuveé fesztivált tartanak, júliusban pezsgő fesztivált, augusztusban pedig helytörténeti rendezvényeket, Egykor és ma címmel. A kerület legnagyobb borászati, gasztronómiai és kulturális rendezvénye, a Budafoki Pezsgő és Bornapok idén is szeptember elején lesz, októberben kéknyelű fesztivált tartanak a helyi Soós István borászati középiskola tangazdaságában, ahol bemutatják a borászszakképzés múltját és jelenét is, Az idei két téli hónapban hagyományos programok várhatók, a november természetesen az újbor és az óvörös ünnepe, a decemberi pincejárat pedig az advent jegyében telik.