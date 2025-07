Fellélegezhetnek az önkormányzatok, átalakulhat a szolidaritási hozzájárulási rendszer

A Versenyképes járások program legfontosabb célja, hogy elősegítse a területi különbségek kiegyenlítését és a felzárkózást – mutatott rá a lapunknak adott interjúban Szita Károly kaposvári polgármester. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke szerint ezenkívül fontos, hogy a program erősítse az önkormányzatok versenyképességét is.

Szita Károly javaslatot tett, a kormány nyitott a változtatásra. Fotó: Lang Róbert

– Települési szinttől függően legyen megfelelő bölcsőde és óvoda, megfelelő munkahely. Olcsón tudjanak hozzájutni az energiához, a rezsiköltségek ne terheljék meg a számlájukat, a lakosság mindennapi megélhetése biztosítva legyen. Ha ezek megvalósulnak az adott járásban, versenyképes tud lenni – fejtette ki a polgármester.

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a járások fejlettségi szintjei ­eltérőek lehetnek. Az erősebbeket támogatni kell abban, hogy dinamikusan tudjanak fejlődni, de az ország nem szakadhat ketté: ezért az átlag alatt teljesítőket felzárkózási programmal kell támogatni, amire a Versenyképes járások program alkalmas lehet.

Szita Károly leszögezte, a versenyképesség nem áll meg egy közigazgatási határon belül. Példának az általa vezetett megyei jogú várost és járásközpontot hozta fel, a hatvanezer fős Kaposvárt. A település agglomerációját százhúszezren lakják, akik jelentős szerepet töltenek be a város életében. A kaposvári bölcsődések húsz százaléka, az általános iskolások negyven százaléka, a középiskolás gyermekeknek több mint ötven százaléka él a városhatáron kívül, de a helyi üzemek, gyárak munkavállalóinak is a fele is vidéki ingázó.

– Ezzel egy szimbiózis alakult ki a járásszékhelyek és a járásban levő településeken élő polgárok között, de a Versenyképes járások program egy valódi együttműködés létrehozására ösztönzi az önkormányzatokat – emelte ki Szita Károly.

Elmondása szerint a dél-dunántúli kaposvári az ország második legnagyobb járása, ezért a programban ötszázmillió forint forrással rendelkeznek. Az ott élő polgármesterek a megfelelő szabályok alapján leültek és konszenzus alapján eldöntötték, hogy kinek mire van szüksége. – Valaki meg szerette volna erősíteni a rendőrőrsöt, más a közvilágítás korszerűsítését akarta elérni, de voltak olyanok is, akik kerékpárutat akartak építeni, mi pedig a közétkeztetésben és az óvodai ellátásban kértük az alap hozzájárulását – sorolta.

Mint elmondta, végül a rendelkezésre álló összeget úgy osztották fel, hogy 197 millió forint jutott a megyeszékhelynek, a maradék pénz a pedig a város környéki településeknek. – Egy közös gondolkodás, együttműködés gyúrta ki belőlünk azt, hogy ne csupán az egyes településeknek, hanem a járás egészének jobb legyen – hangsúlyozta.

Szolidaritási hozzájárulás: indokolt a rendszer átalakítása

A polgármester a program kapcsán kitért a szolidaritási hozzájárulás adójának kérdésére is. Emlékeztetett: ez az a pénz, amit az iparűzési adóval rendelkező települések fizetnek be az államkasszába azért, hogy mindazok a települések, amelyeknek nincs ilyen bevétele, ebből szintén fejlesztési forrásokhoz tudjanak jutni.

– Ez egy hosszú évek óta működő rendszer. Magam is rosszul is veszem azt, amikor több baloldali polgármester, a főpolgármesterrel az élen meg akarja tagadni ennek a befizetését – hangsúlyozta Szita Károly. Hozzátette: nem biztos, hogy az adott város a saját tehetségének köszönheti, hogy van iparűzési adója, ahogy az sem biztos, hogy a másik település pedig a tehetségtelenségének azt, hogy nincs. – Aki ezzel rendelkezik, az igenis vállaljon szolidaritást a többiekkel és fizesse be! Nem csupán azért, mert törvényi kötelezettségünk, hanem mert

igenis térségben és országban kell gondolkodnunk

– rögzítette.

Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítása a Versenyképes járások program tekintetében erősen indokolt.

Az iparűzési adó után a gazdasági növekedés miatt ugyanis egyre többet költenek szolidaritási hozzájárulásra, ezenfelül pedig az iparűzési adó után már a Versenyképes járások program alapjába is fizetniük kell.

Duplázódhatnak a fejlesztési források

– Kaposvár például a korábbi összegeknek gyakorlatilag már a dupláját fizeti ki – jegyezte meg. Kiemelte: emiatt a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatot tett a kormánynak a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására. Az elképzelésük szerint ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparűzési adójának többletét már ne terhelje ezen túlmenően még a Versenyképes járások program is.

Szita Károly tájékoztatása szerint nyitott a kormány az átalakításra. A polgármester reméli, hogy idén jól teljesít majd a program, mert ha ez így lesz, akkor a jelenlegi fejlesztési források akár megduplázódhatnak vagy akár a háromszoros mértéket is el tudják érni. Ezzel később több olyan beruházás maradhat majd helyi hatáskörben, amelyeknek majd járások tudják meghatározni a céljait.

