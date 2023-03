Gagarinról neveznének el egy iskolát Salgótarjánban

Kérlek benneteket, szavazzatok minél többen, és osszátok meg a javaslatot, hogy a Gagarin Általános Iskola hivatalosan is visszakaphassa régi nevét! – ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a Facebook-oldalán egy meglepő online kezdeményezésre Huszár Máté, Salgótarján egyik baloldali alpolgármestere. A politikus, aki egyben az MSZP Nógrád megyei elnöke is, emlékeztetett arra, hogy a Gagarin Általános Iskola nevét 2007-ben vették el. – Salgótarjánban azóta is mindenki Gagarinként emlegeti a belvárosi iskolát – tette hozzá.

A baloldal visszaadná az általános iskola régi nevét. Fotó: Facebook/Huszár Máté

Arra kért mindenkit, hogy segítsenek, és így március 30-án sok száz salgótarjáni egyetértésével kérhessék vissza az intézmény régi nevét a tankerületi központtól.

A Huszár Máté által népszerűsített online szavazásban az áll, hogy a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium várhatóan szervezeti átalakuláson megy keresztül.

Ennek folyományaként lehetőség nyílik arra, ahogyan azt nagyon sokan régóta szeretnék, hogy a székhelyintézmény újra felvegye a Gagarin Általános Iskola nevet. Ehhez azonban a tankerületi központnak is meg kell mutatnunk, mennyien vagyunk, akik újra Gagarinként szeretnénk elismertetni Salgótarján belvárosi általános iskoláját!

– mutattak rá. Hozzátették: az intézmény a köznyelvben Gagarinként él, sőt az iskola hivatalos weboldalának címében is ez a név szerepel. Rámutattak arra, hogy Jurij A. Gagarin a világ első űrhajósaként méltó névadója volt egykoron és lehet a jövőben is az intézménynek, hiszen mi szimbolizálná tökéletesebben az innovációt, a haladást, az új dolgok felfedezését, de legfőképpen a fejlődést, mint az űrkutatás egyik legjelesebb alakja. Az online szavazáson március 29-ig várják a válaszokat.

Gagarin ugyan szovjet űrhajós és nem politikus volt, de a Huszár Máté alpolgármester által felkarolt kezdeményezés akkor is meglepő az orosz–ukrán háború közepette, főleg hogy a baloldal Európában és Magyarországon minden kapcsolatot igyekszik megszakítani Oroszországgal, és lényegében nemet mondanak mindenre, ami orosz.

Arról nem is beszélve, hogy információink szerint korántsem biztos, hogy a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiumot újra tagintézményekre választanák, úgy tudjuk, ez még nem eldöntött kérdés. Intézményi forrásaink azonban azt közölték, hogy ha ez mégis megtörténik, akkor az intézmény a Völgyvárosi Általános Iskola nevet kaphatja.

Borítókép: Együtt a három salgótarjáni alpolgármester, középen Huszár Máté (Fotó: Facebook/Huszár Máté)