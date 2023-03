A főpolgármester-helyettes szerint nem kell megváltoztatniuk a Horn Gyula sétány nevét

Lapunk az általános főpolgármester-helyettest megkérdezte arról is, mi a véleménye Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentéséről, aki azt mondta: „Szégyen, gyalázatnak tartom, hogy nincs befejezve a Biodóm, ami a főváros sara”.

Kiss Ambrus szerint „a Biodómot a kormány akarta, a kormány adott rá pénzt, mi nem akartuk, nincs is rá pénzünk.”

A főpolgármester-helyettest az Újszínház támogatásának ügyéről is megkérdeztük. Erről azt mondta, hogy

az Újszínház megkapta a támogatást,

majd hozzátette, hogy a többi, közös fenntartású színházhoz még nem érkezett meg az állami támogatás. Ismeretes, hogy Kiss Ambrus az egy hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy az Újszínház február végén eléri azt a pontot, hogy nem lesz pénz a számláján. A főpolgármester-helyettes akkor igyekezett úgy fogalmazni, hogy ez nem támadás a színház ellen, hanem segélykiáltás. Kiss Ambrus hozzátette azt is: az Újszínház a hónap végére a 20 millió forintos hitelkeretét is kimeríti, így az állami támogatás nélkül nem lesz miből folytatni a működést. Mint mondta, a főváros bízik benne, hogy a következő néhány nap elég lesz arra, hogy a kormány rendezze a helyzetet.

Kiss Ambrus emellett arról beszélt, hogy a főváros 18 milliárd forintot mentett meg az energia-felhasználásban. Az ukrán menekülthelyzettel kapcsolatos feladatokról szólva kifejtette, hogy továbbra is fenntartják az ezzel kapcsolatos szociális munkákat, amelyeket ahogy korábban, most is civil szervezetek látnak el. Az adatok szerint eddig 108 ezer vendégéjszakát töltöttek Budapesten a menekültek, az átlagéletkoruk 23 év, többségük gyermek. Kiss Ambrus jelezte, az őket segítő információs pontok a Nyugati téren és a Városházán továbbra is rendelkezésükre állnak. A főpolgármester-helyettes a BKV és a BKK 2023-as üzleti tervével kapcsolatban közölte, hogy 34 milliárdos veszteséggel számol a közlekedési cég.