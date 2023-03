Lázár János: Szégyen, gyalázatnak tartom, hogy nincs befejezve a Biodóm, ami a főváros sara

Mivel jelenleg a GDP legnagyobb része is a fővárosban termelődik, Lázár János szerint ez az aránytalanság épp a vidék fejlesztése mellett szól. Az ellenzék vidékpolitikája kapcsán külön megjegyezte, hogy pont a saját példájukon tanulhatták volna meg, hogy „a régi torta újraszeletelgetésével nem lehet jóllakni, ahhoz nagyobb tortát kell sütni”. Nemzetgazdasági szinten sem lehet örökké azzal beérni, hogy csak egyetlen régió lehetőségeit aknázza ki a gazdaság, fel kell tárni a vidékben szunnyadó potenciált is, a nagyobb ütemű és szuverénebb gyarapodás érdekében.

Lázár János szerint a támogatások zömét a 2030-as évek elejéig a vidéki települések felzárkóztatására kell fordítani, ugyanis a kormánynak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy az ottani lakosság elhagyja a szülőhelyét, kiürüljön a vidék, s végbemenjen egy társadalmilag nem legitim kikényszerített urbanizáció.

Ez nem Budapest-ellenesség, hanem vidékpártiság – hangsúlyozta.

A fővárosi fejlesztéspolitikai hangsúlyváltásról Karácsony Gergellyel folytatott beszélgetése kapcsán Lázár János elmondta, hogy tavaly novemberben járt a főpolgármester úrnál, ahol áttekintették a város és a kormány ügyeit, továbbá azokat az ígéreteket, amelyeket korábban Vitézy Dávid államtitkár vagy minisztertársai tettek az uniós források felhasználása kapcsán.

Az építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy szeretnék a Budapesten élők életét is megkönnyíteni, a HÉV-vonalak fejlesztésével vagy azzal, hogy még a saját polgármestereik populizmusától is igyekszik megvédeni a déli körvasút projektjét. Az európai biztonságpolitikai, energiapiaci és gazdasági folyamatokat látva Lázár János szerint a főváros vezetésének is be kell látnia, nem most van itt az ideje annak, hogy Duna alatti alagúttal kössék össze a Nyugati és a Déli pályaudvart.

Szóba került a Lánchíd és a Biodóm ügye is, utóbbiról megjegyezte:

Szégyen, gyalázatnak tartom, hogy nincs befejezve, ami a főváros sara

– mondta látogatásakor a főpolgármesternek. Hozzátette: aprómunkával, szakértők közreműködésével előre tudják mozdítani az ügyeket.