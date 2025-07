Magyar Péter az EP-bizottsági ülések többségén nem vett részt: az agrárbizottság üléseinek 84, az alkotmányügyinek 75 százalékáról hiányzott

Magyar Péter rendre fennhangon hirdeti, hogy a Tisza Párt a magyar vidék és a magyar gazdák pártja. De ezt sem Brüsszelben, sem itthon nem sikerül sem Magyar Péternek, sem választott agrártanácsadóinak bizonyítania. Érdekképviselet nincs, sértegetés van viszont bőven.

Az agrárbizottság az Európai Parlament egyik legfontosabb és legtöbbször ülésező szakbizottsága. A szakbizottság oldalára feltöltött jegyzőkönyvek alapján tisztán látható, hogy 2024. július 23-i megalakulása óta a szakbizottság összesen 31 napon ülésezett. Az ülések száma ennél jóval magasabb, az ülésnapokon sokszor délelőtt és délután is vannak ülések, de a bizottság emellett Brüsszelben és Strasbourgban a plenáris ülésheteken is sokszor tart rendkívüli üléseket.

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint Magyar Péter a 31 agrárbizottsági ülésnapból mindössze 5 ülésnapon vett részt és 26 napot hiányzott.

Jelen volt a július 23-i alakulóülés délutáni ülésén, október 3-án Brüsszelben, ahol fel is szólalt, október 7-én az agrárbizottság strasbourgi ülésén, ahol meghallgatta Nagy István minisztert a magyar soros elnökség keretében, majd felszólalásában kritizálta a magyar kormányt, valamint október 14-én Brüsszelben, ahol bejelentette, elvenné a gabonatermesztők támogatását. Kis színes, hogy az októberi, Magyar Péterhez képest aktív európai parlamenti jelenlét nem kismértékben volt köszönhető annak, hogy szeptemberben egyszer sem ment be munkahelyére, csak felvette a „kamuállásért” járó fizetést, és amikor a sajtó ezzel szembesítette, azt láthatóan zokon vette. Azóta ez az őt érő vád már láthatóan lepereg róla. Október után legközelebb január 13-án járt az agrárbizottság ülésén, amikor Dömötör Csabát, a Fidesz EP-képviselőjét támadta azzal, hogy miért hazudik arról, hogy a Tisza el akarja venni a területalapú támogatásokat. Hogy ki is hazudik, azt az Európai Bizottság következő költségvetéséről szóló bejelentései nyomán Dömötör Csaba tisztázta egy, a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Magyar Péter tehát 5 alkalommal volt jelen az agrárbizottság ülésein, vagyis mindössze az ülésnapok 16%-án talált be a Tisza elnöke munkahelyére. Január óta pedig egy darab agárbizottsági ülésen sem vett részt.

Hogy miért is fontos ez? Ha ott lenne a munkahelyén, talán nem kerülné el a figyelmét többek között, hogy a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is ott volt Brüsszelben július közepén azon az összeurópai gazdatüntetésen, ahol a gazdák a mezőgazdasági uniós támogatások rendszerének átalakítása és az európai gazdák támogatásának jelentős csökkentése ellen tüntettek.

„Akár olyan agrárkamarára is szükség lenne, amely valóban képviseli a magyar gazdák érdekeit. Nem itthon tüntetget, és elmegy Budapesten valamelyik hivatal elé a bizottság (az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél – a szerk.) és leönt valami marhaságot. Menjenek ki Brüsszelbe! Én, amikor kijárok, ott vannak a német gazdák képviselői, a francia, a spanyol, a holland. Na, azok kitesznek magukért” – mondta Magyar Péter országjárása tiszadadai állomásán.

De ott lett volna azon az agrárium jövője szempontjából kiemelkedően fontos szakbizottsági ülésen is, ahol Christophe Hansen agrárbiztos bemutatta a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret agrártámogatásokat leépítő tervét. „Mivel több hónapos tárgyalássorozat következik most, nincs jelentősége, hogy egy bizottsági ülésen az adott képviselő részt tud-e venni” – reagált a Telexnek a Tisza Párt.