Kitüntették a Magyar Nemzet bűnügyi tudósítóját nemzeti ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk, a 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány rendőrségi aranytoll kitüntetést adományozott ma Szemán László Jánosnak, a Magyar Nemzet bűnügyi tudósítójának.

A Rendőrségi aranytoll szakmai elismerésben részesült Szemán László János, lapunk bűnügyi tudósítója

Munkatársunk Terdik Tamás vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány előterjesztésére a Rendőrség sajtó és tömegkommunikációs tevékenysége támogatásában, illetve a korszerű Rendőrség-kép kialakítása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül részesült a szakmai kitüntetésben. Amit a Rendőrség központi ünnepségén adott át Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány Budapesten.

Szemán László János 1990-től újságíró, 1992-től pedig folyamatosan napilaposként dolgozik. A rendőrség munkájának bemutatása mellett, honvédségi, katasztrófavédelmi, büntetés-végrehajtási, polgárőri tudósításai is megjelennek. Ezen túl titkosszolgálati, nemzetbiztonsági témákkal is foglalkozik. Több napilapnál megfordult, 13 évig szerkesztett is a bűnügyi tudósítói munkája mellett. Nyolcadik éve dolgozik a Magyar Nemzetnél. Egy dokumentumfilm készült a munkájáról (Hartai–Muhi: A hír nyomában - 1993). Három könyve jelent meg. Kis szörnyetegek (2002), Lefejezett fejezetek (2003), A móri mészlás (2004 - Kovács Vince szerzőtársaként).

Borítókép: Balogh János altábornagy, országos rendőrfőkapitány nyújtotta át a Rendőrségi aranytoll szakmai kitüntetést Szemán László Jánosnak (Fotó: ORFK Kommunikációs Szolgálat)