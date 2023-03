Összefogás helyett új frontvonalak a baloldalon

Egyre több helyen borulni látszik egy esetleges baloldali összefogás a 2024-es önkormányzati választásokra készülve, miután a főváros több kerületében is egymás ellen állít jelöltet a DK, az MSZP, a Momentummal kiegészülve. Óbudán a DK a jelenlegi polgármester, Kiss László mögé állt be, az MSZP azonban saját jelölttel rukkolt elő Török Ottó személyében.

A helyzet pikantériája, hogy Kunhalmi Ágnes, a szocialisták társelnöke közölte, a párt kongresszusi döntése értelmében azt a polgármesterjelöltet, aki korábban, de a mandátumának megszerzése után átlépett tőlük egy másik pártba – Kiss László pedig ilyen –, csak akkor támogatnak, ha előválasztáson győz.

Ismert ugyanis, Kiss László Szaniszló Sándorral, a XVIII. kerületi kollégájával együtt a 2019-es győzelme után pár hónappal a szocialistáktól dezertált a DK-hoz.

Budafok-Tétényben is új ellenzéki frontvonal nyílt azzal, hogy vasárnap a Momentum és az MSZP után a DK is bejelentette saját jelöltjét. Gyurcsány Ferenc pártja Perlai Zoltánt indítja polgármesterjelöltnek jövőre, míg a szocialisták Pajin Bálint, a Momentum pedig Havasi Gábor mögé állt be.

A fentiek mellett további érdekes helyzetet teremthet az is, hogy Baranyi Krisztina a IX., Soproni Tamás a VI., Niedermüller Péter pedig az VII. kerületben jelentette be újraindulását, feltehetően megelőzve a DK szándékait.

A baloldal látható széthúzása kapcsán Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője úgy fogalmazott,

összességében egyfajta tülekedést látunk azokért a helyekért, amelyekre még egyáltalán eséllyel pályázhatnak az ellenzéki szereplők.

– Ennek a tétje ugyanakkor egészen eltérő a különböző pártok számára. Gyurcsány Ferenc formációját ebben az összevetésben kiemeli, hogy a pártelnök erős elutasítottsága ellenére is stabilan a parlamenti bejutási küszöb fölötti szavazóbázissal rendelkeznek. A közvélemény-kutatások szerint ezzel szemben a többiek, így a Momentum, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd a túlélésért küzdenek – fogalmazott lapunknak Zila János. Hangsúlyozta,

az MSZP, a Momentum és a Jobbik lépését egyfajta gyáva nyúl játékként értelmezhetjük, hiszen arra az ő támogatottságuk is alkalmas lehet, hogy a baloldali szavazatokat megosztva a DK-t is elüssék olyan fővárosi kerületek polgármesteri székeitől, ahol van reális esélye egy baloldali választási sikernek.

– Erős lapjai azonban Gyurcsány Ferencnek is vannak, mert ő is indíthat jelölteket olyan kerületekben, ahol eddig a többi baloldali párt valamelyike adott településvezetőt.

Egyelőre tehát az autók robognak egymás felé, és ha senki nem rántja el a kormányt, mind pozíciókat fognak veszíteni a nemzeti oldallal szemben, sőt már a civakodás ténye is kiábrándíthat olyan szavazókat, akik eddig kitartottak az ellenzék mellett

– mondta az elemző. Mint fogalmazott, az említett választásokig azonban még sok víz lefolyik a Dunán, valószínű, hogy valamilyen módon sikerül majd elérniük egyfajta kompromisszumot a hatalmi pozíciók megtartása érdekében, és akár külföldi szponzorai is erre sarkallhatják a baloldalt.

– A helyzet annyiban változott a korábbiakhoz képest, hogy most a DK-nak van komoly zsarolási potenciálja, egyértelműen Gyurcsányéké lett a meghatározó tárgyalási pozíció

– tette hozzá. Az Alapjogokért Központ elemzője ugyanakkor kitért arra, hogy a baloldalon belül tapasztalható hatalmi játszmák ellenére a legalapvetőbb belpolitikai kérdésekben – háborúpártiság, szankciópártiság, gender-ügy – az önkormányzati pozíciókért egymásnak feszülő pártok továbbra is egy platformon vannak, egy tábort képeznek. Zila János szerint a kérdés csak az, hogy melyikük milyen pozícióból tud elindulni az önkormányzati és az európai parlamenti választáson.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Magyar Nemzet/Kurucz Árpád)