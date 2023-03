Semjén Zsolt: Az igazi teljesítmény megmarad és nemzetmegtartó erőt jelent

Az ünnepségen Semjén Zsolt a kormányfő előterjesztésére a köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket – a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt – nyújtott át.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést

Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára kapta több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja, az Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a Magyar Büntetőjogi Társaság elnökhelyettese, a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését és a jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat elmélyítését több évtizeden át szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, a büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a jövő jogásznemzedékeinek oktatása és a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként;

Dr. Béres József vegyész, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke a magyar emberek egészségének megőrzését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló, a természetes gyógyászati módszereket, illetve az emberi szervezet ellenálló képességének erősítését széles körben népszerűsítő munkája elismeréseként;

Dr. Faragó Tamás, a nemzet sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző a magyar vízilabda sportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői tevékenysége elismeréseként;

Dr. Parragh László vállalkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Kavosz-Széchenyi Kártya Igazgatóságának elnöke a magyar gazdaságpolitika alakításában végzett elévülhetetlen érdemei és a magyar vállalkozók érdekeinek megóvása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként;

Dr. Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, volt kormánybiztos a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége, valamint nagy hatású közéleti és civil szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Ágh István, a nemzet művésze, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nagy formátumú költészete, korszakalkotó és nemzedékek számára példaként szolgáló költői, írói és műfordítói munkája elismeréseként;

Baranyay László közgazdász-tanár, az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának tagja, nyugalmazott és tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Fejlesztési Bank volt elnök-vezérigazgatója a pénzügyi szektorban végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is elismert munkásságáért, különösen a Magyar Fejlesztési Bank versenyképességének növeléséért végzett tevékenységének elismeréseként;

Barnabás Beáta Mária Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkárhelyettese, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és Mezőgazdasági Intézetének kutatóprofesszora a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek a növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Dr. Bódis József szülész-nőgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem rector emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt államtitkár példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Dr. Csath Magdolna Anna Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a közgazdaság-tudomány doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a felsőoktatásban és a kutatásban folytatott, a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Hajnal Jenő, a nyelvtudományok magisztere, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt igazgatója a vajdasági magyar közösség érdekében folytatott több évtizedes, sokoldalú munkája, a magyar nyelv és kultúra ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként;

Dr. Mezősi Gábor, a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a szakmai utánpótlás képzését megalapozó tankönyveket és közleményeket is magába foglaló tudományos életműve elismeréseként;

Monostori László Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész a magyar kultúra jó hírnevét és az operett műfaj nemes hagyományait felejthetetlen szerepjátékával éltető, évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő művészi pályája elismeréseként;

Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a közönség szeretetét és a szakma nagyrabecsülését egyaránt kiérdemlő művészi munkája elismeréseként;

Dr. Szapáry György közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt alelnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes professzora, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete a közgazdaság-tudomány és a diplomácia területén egyaránt kimagasló és értékteremtő életútja elismeréseként;

Dr. Szikora János Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója a drámairodalom legjelentősebb művei mellett operákat és musicaleket is magába foglaló, kiemelkedően gazdag színházi rendezői pályafutása, valamint értékteremtő színházigazgatói tevékenysége elismeréseként;

Török Ádám közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pannon Egyetem professor emeritusa a közgazdaság-tudomány elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez hozzájáruló, kimagasló szakmai tevékenysége, valamint a tehetséggondozásra és a kutatói pálya népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordító oktatói munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozat kitüntetést kapott Horváth András nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főtanácsadója több mint öt évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Csallóközi Zoltán rendező, forgatókönyvíró, a Miniszterelnökség volt főtanácsadója, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja;

Batthyány Ádám Antal közgazdász, a Batthyány Lajos Alapítvány tiszteletbeli elnöke;

Bors Richárd, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás szakmai igazgatója;

Gőbölös Péter, az „Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás Vadgazdálkodási Konferenciája kurátora;

Kóródy Olivér, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás vizes élőhelyeket és természetvédelmet bemutató csarnoka kurátora;

Kovács Gergely, az "Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás digitális megoldásokért felelős kurátora;

L. Simon László, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás központi magyar kiállítása kurátora;

Lőrinczy György, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kulturális rendezvénysorozatáért felelős kurátora;

Dr. Németh Balázs, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás hagyományos vadászati módokat bemutató csarnoka kurátora;

Pálinkás Róbert, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás trófeakiállításért felelős kurátora.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:

Dr. Bacskai Antal ipari kutató, szakértő, az egykori Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott oktatójának;

Barlay Bence, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója;

Bécser Péter Róbert, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója;

Boldizsár Gábor Béla, a szentgotthárdi Pawel Packing Kft. ügyvezetője, a Szent György Lovagrend magyarországi komturja;

Dr. Gábor Antal, a magyar női és férfi-vízilabdaválogatott volt csapatorvosa, az Uzsoki Utcai Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának főorvosa;

Dr. Horváth László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collégiuma igazgatója, a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Görög Tanszéke docense;

Dr. Issekutz Ákos, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Gyógyító és Betegellátó Intézetének igazgatója;

Kovács János, a Belügyminisztérium nyugállományú rendőrezredese, a Magyar Szabadságharcos ’56-os Hagyományőrző Veteránok Egyesületének alelnöke;

Dr. Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága irodaigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara egyetemi magántanára;

Pajor András, a Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, a Budapest-Herminamezői Szentlélek Plébánia plébánosa;

dr. Róna Judit Ágnes irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott tudományos munkatársa, az Országút című kulturális lap olvasószerkesztője;

Röszler János olajmérnök, a PELSO Engineers GmbH ügyvezetője;

Szász Enikő, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház nyugalmazott színművésze, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke, kulturális menedzser;

Dr. Verő Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség Frankel Leó úti Zsinagógája főrabbija, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Szentírás és Talmudtudományi Tanszékének főiskolai docense.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:

Czelter Péter, a West Hungária Bau Kft. területi igazgatója;

Cserny Szilvia, az esztergomi Mandulavirág Óvoda vezetője, az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatója;

Dénes Balázs építészmérnök;

Deutsch Józsefné, a budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány szervezője, az egykori budakalászi Tinódi Lantos Sebestyén Cserkészcsapat leánycsapata volt vezetője;

Gál László, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara igazgatási és oktatásszervezési kari igazgatója;

Garay Béla, a nyíregyházi Garay Preparátor Műhely preparátora;

Magyarovics Károly preparátor, az esztergomi Magyarovics Preparátor Kft. ügyvezetője;

Pacsai János protopresbiter, a Miskolci Egyházmegye Csereháti Esperesi Kerülete esperese, az Encsi Görögkatolikus Parókia parókusa;

Peterka Attila, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége alelnöke;

Ritz Judit, a Szeged–Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálatának főigazgatója, a Bálint Sándor Szeretetotthon vezetője;

Soós Lajos Balogh Rudolf-díjas fotóriporter, a Magyar Távirati Iroda fotóriportere;

Tóth Krisztina Angyalka rendező, nyugalmazott nizzai regionális színházművészeti tanácsadó;

Wimmer Roland, a Szombathelyi Egyházmegye sárvári plébánosa.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:

Csernyus Enikő, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Rákóczi Szövetség Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezetének vezetője.

Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült Nagy Lajos 1956-os szabadságharcos.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)