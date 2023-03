Számszeríj, lőfegyver, pitbullok: lecsapott a TEK a férfira, a barátnőt vitték a börtönbe + videó

A házban fegyvernek és lőszernek látszó tárgyakat, számszeríjat, két pitbullt és kábítószergyanús anyagokat találtak, a lefoglalt eszközöket szakértők vizsgálják. Mivel a gyorsteszt szerint a nő kábítószert fogyasztott, eljárás indult ellene.

A nőt – jogerős büntetésének letöltésére – büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a férfi letartóztatását – áll a közleményben.

Február végén is végrehajtott egy nagyszabású akciót a TEK, akkor egy átfogó, éjszakai razziát tartottak Budapest belvárosában. Információnk szerint nem véletlenül kezelték kiemelten a razzia során a Gozsdu udvar néven ismert, turisztikailag kiemelt jelentőségű szórakoztató épülettömböt. Két, az éjszakai életben is rettegett nehézfiú letartóztatása után ugyanis fellélegezhetnek a Gozsdu udvarban is.