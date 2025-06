Csodagyőzelem Kanada ellen, továbbjutott a magyar válogatott

A Papp Klaudia, Tóth Orsolya, Budácsik Dorottya, Mányoky Réka összeállítású magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott az első két mérkőzését elvesztette az Ulánbátorban zajló világbajnokságon, hétfőn előbb 21-16-ra a franciáktól, majd 15-10-re a lettektől kapott ki. Szerdán újabb két meccs következett. Előbb Papp Klaudia utolsó másodperces bravúrkosara kellett ahhoz, hogy Ausztria ellen (12-11) végre meglegyen az első győzelem. Ez a siker azonban nem volt elég a továbbjutáshoz, mert ahhoz Kanadát is le kellett győzni a nap második mérkőzésén.

Papp Klaudia a magyarok legjobbja volt a 3x3-as kosárlabda-vb-n

(Fotó: MKOSZ)

Óriási magyar győzelem az olimpiai negyedik ellen

Kanada párizsi olimpia negyedik helyén végzett, ezért bravúrra volt szükség ahhoz, hogy életben maradjanak a továbbjutási esélyek, hiszen

a csoport egyik legerősebb csapata volt az ellenfél a helyi idő szerint este hétkor kezdődő találkozón.

Mivel Ausztria legyőzte a letteket, a képlet kissé bonyolultabb lett. A lényeg az volt, hogy a Kanada elleni vereség esetén úgy juthattunk tovább, ha legalább 20 pontot dobunk a juharlevelesek ellen. Már ehhez is kisebb csodára lett volna szükség, nem beszélve egy esetleges győzelemről.

Elképesztő, amit kihagyott Papp Klaudia a Kanada elleni meccs elején. Egyedül tört kosárra, senki sem zavarta, mégis mellédobta. Kanada nem követte el ezt a hibát, gyorsan megszerezte a vezetést, amireMányoki válaszolt. Sokkal gyorsabbak, dinamikusabbak voltak a kanadaiak, miközben a magyar játékosok csak szabálytalanságokkal tudták őket megállítani. 3-1-es kanadai vezetés után Mányoki jó játékával 3-3 lett az állás, majd nem sokkal később a vezetést is átvettük 4-3-ra. Sőt, a helyzet tovább javult, mert nem sokkal később már 6-4-re vezetett a magyar csapat.

A kanadaiak lelassultak és egyre többet hibáztak.

Nem akartunk hinni a szemünknek, de 7-4-es magyar előny állt a táblán, amikor túl voltunk már a meccs felén. Meg akkor sem, amikor Mányoki távoli dobása beesett. Sajnos, ezzel Kanada is felébredt, ők is dobtak egy kétpontost, majd egy sima kosarat. 10-9-es magyar vezetésnél jött a kanadai időkérés, 3:38 volt ekkor hátra a meccsből.

Hihetetlen magyar végjáték következett

A szünet jót tett nekünk, mert ismét sikerült két ponttal elhúzni. 11-10-es magyar vezetésnél Mányoki ellen lépéshibát fújtak, majd a kanadai csapat egyenlített. Innentől rémálom lett az egész. A következő magyar támadásnál lejárt az idő, majd Kanada bevert egy duplát és átvette a vezetést 13-11-re. Ekkor jött a mieink időkérése.

Elképesztő bravúrral jutott tovább Magyarország a 3x3-as kosárlabda-vb-n

(Fotó: MKOSZ)

A meccsből 2 perc volt hátra. Ráadásul a magyar csapat faultproblémákkal is küzdött. De Kanada sem volt a helyzet magaslatán, mert két büntetőt is elhibázott. 1:18-cal a vége előtt Mányoki egyenlített, 13-13 lett az állás. Majd jött Papp Klaudia és faulttal együtt szerzett kosarat. Így két büntetőt is dobott, ezzel pedig 16-13 lett az állás ide. 50 másodperccel a vége előtt. Hihetetlen, mekkorát javult a magyar csapat teljesítménye. Innen elvileg nem lehetett veszíteni. És nem is lehetett.

A magyar csapat ezzel a csodagyőzelemmel nem esett ki csoportjából és két nap múlva a negyeddöntőbe kerülésért játszhat a mongóliai világbajnokságon. S mivel a lettek kikaptak a franciáktól, a magyar csapat a második helyen jutott tovább.

3x3-as női kosárlabda-vb: Magyarország–Kanada 16-14.