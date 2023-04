Idehaza is terjednek az okosdrogok, de népszerűbbek a lassítók

Egyre népszerűbbek az úgynevezett okosdrogok a fiatalok körében: ezeknek a modern stimulánsoknak a céljuk, hogy az elme minél hatékonyabban működjön, még szélsőséges körülmények, akár alvásmegvonás mellett is – írta meg a Pénzcentrum.

Az Egyesült Államokban annyira elterjedtek mostanra, hogy a Netflix egy dokumentumfilmet is készített a használókról, amelyben őszintén vallanak a szerek előnyeiről és hátrányairól. Hogy Magyarországon mennyire népszerűek a receptre kapható, eredetileg többek között a hiperaktivitást kezelésére szolgáló gyógyszerek, pontos adatok nem állnak rendelkezésre.

A Pénzcentrum Zacher Gábor toxikológust kérdezte, aki szerint a feketepiacon egészen egyszerűen beszerezhető szinte bármi. A szorongásoldókkal, alvássegítő gyógyszerekkel, nyugtatókkal azonban teljesen más a helyzet: azokat sokkal gyakrabban szedik a magyarok, és sokkal könnyebb rájuk szokni, mint azt gondolnánk.

Manapság egyre gyakoribb az agyserkentők szedése: az egyetemi hallgatóktól, az elismert tudósokig, az E-sportolókon és sikeres bankárokon át egyre többen nyúlnak hozzájuk.

Persze az emberiség évszázadok óta használ stimulánsokat, mint amilyen a koffein is, ám a gyógyszeripar egyre hatékonyabb, mellékhatásoktól mentes készítményeket állít elő, amik az emberi elme és a test utolsó tartalékait is kisajtolhatják.

A stimulánsok legújabb generációja, az úgynevezett okosdrogok mára kifejezetten elterjedté váltak, főleg az Egyesült Államokban.

Olyannyira, hogy 2020-ra már 2,21 milliárd dollárra nőtt az okosdrogpiac éves forgalma, sőt, a Netflix egy dokumentumfilmet is készített róla: A Take your Pills a pszichostimuláns gyógyszerek, például az Adderall-szedésének pozitívumait és negatívumait vizsgálja.

Az Adderall egy amfetamintartalmú készítmény, amely az Egyesült Államokban receptköteles, és figyelemhiányos hiperaktivitás és narkolepszia kezelésére alkalmazzák.

A hazai Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OÉGYI) korábban már nyomatékosan felhívta a figyelmet az ehhez hasonló készítmények szedésének veszélyeire, és kérte az embereket, hogy pillanatnyi siker, tanulási, vagy munkában szerezhető eredmény érdekében ne tegyék kockára egészségüket. Arra is figyelmeztettek, hogy a készítmény használatának népszerűsítése büntetőjogi felelősségre vonással járhat.



A Pénzcentrum Cashtag című vlogjának stábja a legismertebb magyar toxikológus, Zacher Gábor segítségével járta körbe a serkentők és a nyugtatók világát. Mint a szakember elmondta,

a történet nem új, csak a gyógyszerek változnak.

Ezek a szerek nem a mostani modern korunk termékei, hiszen a hadászatban például már a második világháború alatt használtak stimulánsokat, sőt, mivel csökkentik az étvágyat, gyakran fogyasztószerként is árulták őket, Magyarországon egészen a 60-as évekig forgalomban voltak.

Alapvetően stimuláns hatású vegyületről van szó, amelynek hatására felmegy a vérnyomás, élénkebbé válik, aki beszedi, megemelkedik a pulzusa, a pupillája kitágul, és úgy érzi, hogy energetizálódott – amivel szoktunk találkozni a szokásos hétvégi amfetaminbulikon – monda el a szakember, majd kifejtette, az illető jobban tud esetenként koncentrálni, megszűnhetnek a zavaró tényezők – de ez elsősorban dózisfüggő, és ahogy emeljük az adagot, a veszély egyre nagyobb,hiszen

függőséget okoz.

Másik óriási veszélye a szakember szerint, mivel óriási egyéni különbségek vannak, hogy tulajdonképpen nem nagyon tudják megmondani, miképp fogja kifejteni a szer a hatását. És éppen ezért nagyon extrém helyzetek is előfordulhatnak: akár a végpont is bekövetkezhet, hogy valaki ennek a túladagolásába belehal.

Magyarországon egyébként Ritalin néven fut ez a fajta gyógyszer, receptre lehet csak kapni szigorú szakorvosi felügyelet mellett, csak javaslat alapján szedhető – de ez nem azt jeleni, hogy nem jelenik meg a készítmény a feketepiacon.

A Take your Pills című dokumentumfilmben amerikai egyetemisták mondják el, mennyit segít nekik ez a gyógyszer: sokkal fókuszáltabbak és könnyebben tudnak tanulni a segítségével. Zacher Gábor szerint ez így van, hiszen rövid távú pozitív hatásai egyértelműen vannak a szernek, ám hosszú távon függőség alakul ki. Ennek oka, hogy

mivel a szervezet hozzászokik, folyamatosan emelni kell a dózist, és egy idő után nélküle már nem fog működni a szervezet, nem fognak tudni, tanulni, dolgozni. Tehát sok esetben elég nagy árat fizet a szerhasználó.

A magyarországi gyógyszerszedési „trendről” részletesebb információk nincsenek, habár az online világban, különböző csoportokban azért nagyon aktívak a használók. De az biztos, hogy

egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon a gyógyszerfüggőség, bár a kérdés még mindig tabunak számít.

Alapvetően, ha gyógyszerfüggőségről beszélünk, az a szorongásoldókra, alvássegítő gyógyszerekre, nyugtatókra és kedélyjavítókra való rászokást jelenti. Ezek hátterében például krónikus depresszió vagy egyéb súlyos mentális problémák állnak. Egy néhány évvel ezelőtti kutatás szerint ez a magyar népesség négy százalékát érintette akkor. Az antidepresszáns-fogyasztással kapcsolatban készült nagy átfogó kutatás szerint 2000 és 2020 között a vizsgált 18 országban 147 százalékkal emelkedett meg a gyógyszerfogyasztás aránya, Magyarországon pedig 125 százalékkal – számolt be a Weborvos.hu.

A pörgető mellett ott vannak a piacon a különböző nyugtatók, Magyarországon ez sokkal elterjedtebb. A leggyakrabban használt készítmények közé tartozik itthon az alprazolám-alapú Frontin, a Xanax, illetve a Helex.

Az alprazolám (nem összekeverendő a diazepámmal) gyógyszerként egy szorongásoldó, nyugtató, izomlazító, altató hatású készítmény, epilepszia esetén is használják. Ezek a gyógyszerek a testre hatnak, a hormonok befolyásolása pedig negatív mellékhatások formájában is visszaüthet – megváltozhat az érzelmek megélése, egyesek nem tudnak tőlük érzelmeket átélni.

A toxikológus ezekről sincs jobb véleménnyel:

valljuk be, ezek jó szerek: beveszi az ember, ellazul tőle, eltűnik a felhő a feje fölül. Csak egy vele a baj: amikor elmúlik a hatása, a felhő ismét megjelenik. És az illető bejárja azt az utat, amelynek a vége a függőség: egyre több és több kell, ahogy hozzászokik a szervezete. Akár 4 hónap alatt kialakulhat a gyógyszerfüggőség. Akkor van baj, ha a számára felírt havi adag 2,5 hét alatt elfogy.

A járvány nem segített

A magyar lakosság szokásai, és a függőségekhez való viszonya megváltozott a járvány idején, de nem a jó irányba. Ennek oka, hogy az az időszak maradandó nyomot hagyott a hozzátartozók, barátok elvesztése és a hosszú, két év miatt hazánk jelenleg Európában a 7-8. helyen áll az alkoholfogyasztásban, európai viszonylatban az 5. legdohányosabb nemzet vagyunk, és közel kétszázezerre tehető a gyógyszerfüggők száma.