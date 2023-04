Ezektől a fájdalmas betegségektől óvják meg gyermekeinket a védőnők

Kiemelte: így érhetjük el, hogy a testtartásért felelős izmok létrehozzák a biomechanikailag helyes testtartást, és ezáltal kisebb lesz a gerinc terhelése. – Ha viszont megspóroljuk ezeket a gyakorlatokat, a mostani iskolások néhány éven belül mind a gerincklinikán húznak majd sorsszámot valamilyen felnőttkori porckopásos betegség miatt – hívta fel rá a figyelmet. Somhegyi Annamária hangsúlyozta: sokat tehetünk a kicsik gerincének egészségéért, ha megtanítjuk őket arra, hogyan üljenek helyesen a széken és miért baj, ha az iskolatáskájuk túl nehéz. Ezekben a témákban is alapos képzést kapnak a védőnők, hogy aztán tudásukat az iskolák tanulóinak is tovább adják. – A gyerek testsúlyának tíz százalékánál nem lehetne nehezebb az iskolatáska, mégis sokkal több, ami a gerincet terheli túl. Amikor tudatosul a gyerekekben és a szülőkben ez a tény, akkor elkezdenek odafigyelni, hogy felesleges dolgok ne kerüljenek be a táskába, mert a túl nagy súlyért nagy árat fizethetnek később, szó szerint – figyelmeztetett.

Az Országos Gerincgyógyászati Központ egyik fiatal betege, Kende első sétája a gerincműtétet követően Fotó: Teknős Miklós

A tartásproblémák a túlsúlyos gyermekek közt még jellemzőbbek, és a felnőttkori porckopásos gerincbetegségek egyik leggyakoribb hajlamosító tényezője is a túlsúly, amely egyre nagyobb gondot okoz világszerte és hazánkban is, nálunk minden harmadik gyermeket érint a probléma. – Saját kutatásunkkal igazoltuk, hogy a túlsúlyos gyerekek – amellett, hogy számtalan belgyógyászati probléma sújthatja őket – testtartásával sokkal több baj van – emelte ki a szakember, majd azzal folytatta: ez főleg a későbbiekben, felnőttkorban jelent majd gondot.

A folyamatos fájdalom mellett a gyógyszerek is sokba kerülnek majd, ami az ellátórendszernek is nehézséget fog jelenteni, nem beszélve a kifizetett táppénzről. A WHO tavaly publikált tanulmányából kiderül, hogy a mozgásszervi problémák között vezető helyen van a derék- és hátfájás: 160 országban a táppénz okai között az első helyen ez szerepel.

– Nem hagyhatjuk, hogy a mai gyerekek is folyamatos fájdalom mellett éljék majd az életüket, pláne, hogy a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk, és minden eszköz a rendelkezésünkre áll: a védőnők tudásának bővítése, a korai felismerés, a mindennapos testnevelés és benne a tartáskorrekciós torna segít, hogy mindez megelőzhető legyen – foglalta össze a reumatológus.

Hiába van minden nap testnevelés, sok intézmény küzd azzal, hogy valóban mozogjanak ezeken az órákon a gyerekek.

Ez egy ördögi kör, hiszen a túlsúlyos gyerekek legtöbbje menekül a testnevelés órától, miközben nekik van a legnagyobb szükségük rá. Az egészséges gerinc másik alapvetése a csontok egészsége, ám mozgás híján hiába isszuk a tejet, a benne lévő kalcium nem tud beépülni kellően a csontokba, ez később szintén számtalan mozgásszervi betegséghez vezet

– sorolta az Országos Gerincgyógyászati Központ orvosa, aki szerint emiatt a testnevelőknek muszáj kreatívnak lenniük, mert munkájuk, annak minősége valóban generációk életminőségét befolyásolja. Ha pedig úgy érzik, hogy elakadtak és nem tudnak hatni a gyerekekre, a védőnők ebben is segítő kezet tudnak nyújtani. – Nemrég egy testnevelő arra kérte az iskolai védőnőt, segítsen a diákokat meggyőzni, és így is lett: a fiatalok legtöbbje konditerembe jár, amiért sok pénzt fizetnek, miközben ingyen, az iskolában is megkaphatnák ugyanezt. A gyerekek a védőnővel való beszélgetéseik során belátták ezt, és így ebben az intézményben azóta a felmentések száma jelentősen csökkent – számolt be róla Somhegyi Annamária.