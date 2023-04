Gyurcsány rendőrterrorjának újabb áldozata hunyt el

Ahogy beszélgettünk az ott összegyűltekkel, alig bent a Síp utcában, aminek a végén állt vagy 300 rendőr, minden ok nélkül váratlanul nyakon lőttek egy gumilövedékkel. Én szinte nem is vettem észre, csak amikor szóltak, hogy „úristen, ömlik a vér a nyakadból!”. Pár pillanattal később már éreztem is azt a borzasztó fájdalmat. Olyan volt, mintha a húsom égett volna