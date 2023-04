Kocsis Máté: Meg kell védenünk az ország szuverenitását

– A jogi szabályozás célja az, hogy semmilyen módon ne lehessen külföldi pénzből, külföldi érdekeket képviselve politikai hatalomhoz jutni. Az ehhez vezető út és az eszközök kidolgozása zajlik. Azt szeretnénk a baloldal számára világossá tenni – ha már magától nem jött rá –, hogy nem lesz módja még egyszer megtenni azt, amit tavaly. Az eddigieknél sokkal szigorúbb törvények lesznek, és biztosan fognak hisztizni is miatta a liberális propagandasajtóban. Személy szerint alig várom, mert az azt jelenti majd, hogy jól jártunk el – nyilatkozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozása kapcsán a Mandinernek Kocsis Máté.

A külföldi kampányfinanszírozásokról szóló törvényt még a tavaszi időszakban benyújthatják. Fotó: Mandiner

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, számos európai ország szigorúan védi és őrzi a szuverenitását más országok, legfőképp nagyhatalmak és azok titkosszolgálatainak beavatkozási kísérletei­től, illetve a pénzügyi elitek érdekérvényesítésétől. A baloldalon külföldi érdekek képviselőinek a segítségével akarták megszerezni a politikai hatalmat – a kérdés a frakcióvezető szerint az, hogy mit ígértek cserébe.

Tették ezt úgy, hogy 1990 óta konszenzus volt abban, hogy ilyet egy párt sem csinál.

– A nyomásgyakorlás eszközeit eddig is láttuk és tapasztaltuk, hovatovább számos baloldali médiafelület is úgy működik Magyarországon, hogy vagy külföldi tulajdonban áll, vagy külföldről finanszírozzák, a direkt politikában azonban ennyire durván még nem jött szembe ez a probléma. A 2022-es választás vízválasztó volt a nyugatról jövő befolyásolási kísérletek miatt, de kelet felé is figyelnünk kell majd a jövőben – mondta. Az erről szóló törvényt még a tavaszi időszakban benyújthatják.

Budapest jelenlegi vezetése egy nagy, szivárványszínű lufi, és hamar ki is pukkadt

Arra a felvetésre, hogy Gyurcsány Ferenc arra számít, hogy Budapesten akár az összes kerületet és a főpolgármesteri széket is megszerezhetik a baloldali pártok, Kocsis Máté úgy reagált: ez a naivitás szokatlan a DK-vezértől. Mint mondta, a kormánypártok Budapesten is folyamatosan erősödnek, a két oldal között történelmileg is széles olló pedig épp zárul. – Én a baloldaliak helyében nem lennék nagyképű a fővárosban sem, 2019-ben több helyen kaptak esélyt, de vagy semmittevést, vagy káoszt adtak cserébe, aminek könnyen meglehet a böjtje – mondta. Hozzátette azt is, hogy Karácsony Gergely nem maga dönti el, hogy újra lesz-e főpolgármester, hanem minden mozdulatát Gyurcsány határozza meg.

Karácsonynak nulla és egy százalék között mozog a pártja, nincs politikai önállósága. Gergely néha megfelel Ferinek, olykor meg »kimegy belőle az erő«, aztán pedig következik a »meglátjuk, mellé állunk-e«.

– Se veled, se nélküled kapcsolat, amelyben Gyurcsány dominál. Karácsony Gergelyen kívül már mindenki látja és érti, mik a valós erőviszonyok a városházán, a vonalak pedig nem felé futnak – mondta. Mint kifejtette, a budapestiek rendet, jó közlekedést és fejlődő várost szeretnének, most ezek közül egyik sincs, tehát erre kell majd jelöltet állítani a kormánypártoknak. Kocsis Máté szerint a jelenlegi városvezetésről egy-két év alatt kiderült, hogy nem más, mint egy nagy, szivárványszínű lufi, és hamar ki is pukkadt. Kommunikációban erős, munkában meg nem.

Mi lesz Svédországgal?

A frakcióvezető elmondta, a Fidesz kihelyezett frakcióülésén biztonságpolitikai és elvi problémák is előkerültek Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban.

„Sokan felvetették például, hogy az utóbbi években svéd és finn politikusok, kormánytagok rendszeresen becsmérelték, hazug vádakkal illették Magyarországot, sértő valótlanságokat állítottak rólunk, sőt forrásmegvonást is követeltek Brüsszelben.”

– A csatlakozási kérelem szerintünk alkalmat ad ezek tisztázására. A vita a NATO-tagságról nem lezárult, hanem kinyílt a frakcióülésen, de ez mindegy is, nem mi leszünk az utolsó ország, amelyik dönt a svéd csatlakozásról, és nem miattunk lesznek még egy ideig a NATO-n kívül – mondta. Hozzátette, a Stockholmba és Helsinkibe utazó delegáció garanciát kapott a finnektől arra, hogy Magyarország megkapja a neki járó tiszteletet, az esetleges viták a delegáció szerint kulturált mederben folynak majd. A svédek esetében árnyaltabb a kép.

A tavaszi ülésszakban azonban döntés születhet a csatlakozásukról.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Bach Máté)