Ötszáz éves jubileumot ünnepelnek a magyar baptisták

Az anabaptista tanok Kárpát-medencei megjelenését hagyományosan 1523-ra teszik a magyar baptista történetírás szerint. Éppen ezért a fél évezredes jubileum alkalmából a Magyarországi Baptista Egyház Az anabaptizmus Kárpát-medencei 500 éves múltjáról címmel egész napos történelmi emlékkonferenciát szervez – erről a rendezvény igazgatója beszélt lapunknak. Bacsó Benjámin történész kifejtette: a konferencia célja, hogy áttekintsék az anabaptisták tevékenységét. Szavai szerint nemcsak az indulásról lesz szó a rendezvényen, hanem szélesebb perspektívából kívánják megvilágítani az anabaptisták működését, tevékenységét, hitvallását és hatását.

Bacsó Bejámin szerint a baptisták is fontosnak tartják a felnőttkori bemerítkezést Fotó: Élő Remény Baptista Gyülekezet

A konferencián történészek és a téma szakértői adnak majd elő. A hazai jeles képviselők közül itt lesz Balázs Mihály, Dienes Dénes és Gudor Kund Botond. Érkeznek nemzetközi szakértők is, akik a témát szélesebb nézőpontból szemlélik. Előad így a rendezvényen a német Martin Rothkegel, aki a 16. századi anabaptista csoportok hálózati kapcsolatairól beszél majd. A brit David Bebbington pedig az anabaptizmus történelmi perspektíváiról ad elő

– mondta el Bacsó Benjámin.

A konferencia igazgatója kitért arra is, hogy a baptisták nem tekintik magukat az anabaptisták közvetlen leszármazottainak. Ugyanakkor nem tagadják azt sem, hogy a pacifista biblikus anabaptizmus hatott a modern kori baptizmusra. – Az anabaptisták a felnőtt hitvalló keresztséget fontosnak tartották, és emellett síkra szálltak a reformáció idején. Baptistaként itt, a 21. században mi is rendkívül fontosnak tartjuk a felnőttkori bemerítkezést, keresztséget, és azt gondoljuk, hogy az anabaptizmus egy méltatlanul elfeledett, keveset emlegetett mozgalom. Szeretnénk szélesebb körben is beszélni erről a mozgalomról, amire a konferencián remek lehetőség lesz – emelte ki.

A konferenciának április 14-én, pénteken a Magyar Tudományos Akadémia ad otthont, az eseményre körülbelül 250-300 embert várnak. A rendezvényre reggel 9 óra 30 perctől várják majd a vendégeket, a program várhatóan 16 óra 30 perc körül fejeződik be.

Bacsó Benjámin kérdésre beszélt arról is, hogy az ötszáz éves évforduló kapcsán több rendezvényt is szerveznek még ebben az évben. Pünkösd második napján az országban, a baptista egyházkerületek szervezésében több helyen lesznek családi napok, illetve november 19-én a Papp László Budapest Sportarénában ünneplik majd meg az evangéliumot, várhatóan több ezer ember jelenlétében.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Magyarországi Baptista Egyház)