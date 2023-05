A MOK egyik vezetője lehet a szexet gyógyszerfelírásért elfogadó orvos

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) egyik csoportvezetője lehet az illegális gyógyszerfelírás miatt megbukott, nyíregyházi orvos. Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt pár napja: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya vesztegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 43 éves budapesti nő ellen, valamint vesztegetés elfogadása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 48 éves nyíregyházi háziorvossal szemben.

A bulvármédiában részletesen feltárt történet szerint a gyanúsított nő szexuális szolgáltatást ajánlott a cukorbetegek részére kifejlesztett, fogyasztó mellékhatással is rendelkező injekciók felírásáért cserébe. A rendőrség közlése szerint a gyógyszert a gyanúsított orvos felírta e-receptre, és azt ki is váltották. Több sajtótermék azt is tudni véli, hogy a fizetségül felajánlott aktusra is sor került.

Ma reggel a Blikk arról írt, hogy megkeresték a gyanúsított orvost, aki nem akart nyilatkozni az ügyben, a felesége pedig annyit árult el a lapnak, hogy kiáll férje mellett. Az interneten egyébként a gyanúsított nőt is beazonosíthatták már korábban.

Arról viszont nem esett szó, hogy az illegális gyógyszerfelírással vádolt orvos milyen tisztségeket töltött be a MOK-ban.

Emlékezetes, a kamara az ügy kirobbanása után gyorsan kiadott egy közleményt, mely szerint az illető saját kérésére tisztségeit felfüggesztették. A Magyar Nemzet értesülése szerint az egyik csoportvezetőről van szó, akinek a neve és az elérhetősége a mai napig szerepel a MOK hivatalos oldalán is.

A nyomozás ideje alatt, a gyanúsítások megtörténtéig nem nevezhető meg a konkrét személy, azonban több jel is arra utal, hogy a kamara egyik csúcsvezetője bukott le, aki az utóbbi fél évben az új ügyeleti rendszerrel kapcsolatos kifogások ismertetésekor a rivaldafényt sem kerülte el.

Mint ismert, a kormány szerint a MOK nyomásgyakorlással akarta rávenni a háziorvosokat arra, hogy ne írják alá az új ügyeleti szerződéseiket. Utóbb aztán sikerült kompromisszumra jutni a kérdésben, a szakállamtitkárság pedig továbbra is tárgyal a kamarával.