A MOK a politikai csatározás színterére lépett

A magas szintű, mindenki számára hozzáférhető, biztonságos betegellátás biztosításával indokolta a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára kedden az Országgyűlésben az orvoskamaráról szóló törvénymódosítást, amely a kötelező kamarai tagság megszüntetését és az etikai felelősségi szabályok áthelyezését javasolja.

Takács Péter úgy fogalmazott, „azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, és ezzel a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestület jellegének alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait”.

„Készüljön az Orbán-kormány”

Vérlázítónak és elfogadhatatlannak nevezte azt a hozzáállást a kamara részéről, hogy ha nem ért egyet a kormánnyal, akkor a betegellátást veszélyeztető akcióba kezd. Ráadásul egy olyan területen teszi ezt, ahol korábban a kamara szakmai konszenzusról biztosította a kormányt. Az államtitkár véleménye szerint a kamara nem törekszik a megállapodásra és folyamatosan

kettős játékot játszott az elmúlt időszakban: az egyeztetéseken konstruktív volt, majd a sajtóban támadást indított a kormányzati döntésekkel szemben.

Az államtitkár szerint „a legsötétebb kommunista időket” idézi az, hogy a kamara hatalmával visszaélve nyíltan fenyegeti azokat az orvosokat, akik nem osztják az elnökség véleményét és részt vennének a területi ügyeleti ellátásban. Mint ismert,

a Magyar Orvosi Kamara köztestülete február 4-i rendkívüli országos küldöttgyűlésén felszólított, hogy „készüljön az Orbán-kormány”.

Nyomásgyakorlásként az alapellátó orvosokat arra szólították fel, hogy ne írják alá az ügyeleti feladatellátási szerződéseket. A kamarai felhívás következményeit jól mutatja, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében valamennyi, a kórházban dolgozó háziorvos megtagadta az ügyeleti szerződés aláírását. Az Index szerint a MOK vezetése etikai eljárás alá vonta az egyik vármegyei háziorvosi szakmai vezetőt, aki tájékoztatót tartott az új ügyeleti struktúráról a kollégáinak. Fontos megjegyezni, ha egy háziorvos ellen etikai eljárást kezdeményez a MOK, akkor fennáll az esélye, hogy az érintett orvos a későbbiekben nem praktizálhat.

MOK: „A nyomásgyakorlás a betegeken is lecsapódik”

Az etikai eljárás megdöbbentette a szakma jelentős részét, hiszen a MOK egyértelműen deklarálta, hogy az ügyeleti ellátórendszer átalakításának szükségességével egyetért. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója lapunknak korábban kifejtette, az érintett orvosok nem szeretnék, hogy velük statuáljon példát a kamara. Ugyanis akik „részt vennének az ügyeleti rendszerben, azokat árulással vádolják meg”. A főigazgató szerint az, hogy valaki a törvényben meghatározott feladat ellátásától való tartózkodásra buzdítsa a kollégákat, példátlan, és

szembemegy azzal a hippokratészi esküvel, amelyre mindnyájan felesküdtek.

Ennek kapcsán érdemes felidézni Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára februári 18-i, Népszavának tett nyilatkozatát. – Tudomásul kell venni, hogy az egészségügy és az oktatás olyan közszolgáltatás, ahol a megrázkódtatások valamennyiünket érintenek.

Nem lehetséges hatékonyan olyan nyomásgyakorlást végigvinni, amely valamilyen módon nem csapódik le a betegeken is.

– Nekünk a lakosságot is meg kell szólítanunk és magunk mellé kell állítanunk – mondta a titkár.

A Demokratikus Koalíciót kiszolgáló szócső

Kincses Gyula, a második Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára 2019-ben lett a MOK elnöke. Az MDF alapítóját az az Újratervezés nevű csoport támogatta az indulásban, amelynek számos baloldali párthoz köthető tagja volt. Anonimitást kérő forrásunk akkor figyelmeztetett:

a baloldalhoz köthető orvosok a MOK-ot trójai falónak használnák, hogy egykori bukott politikusoknak segítsenek visszatérni az aktuálpolitikai csatározásokba, és Kincses Gyula pozícióba kerülése esetén a kamarából valós szakmai szervezet helyett valójában politikai funkciót ellátó, a Demokratikus Koalíciót kiszolgáló szócső válhatna.

Ennek kapcsán érdemes megjegyezni azt is, hogy a MOK idei, február 4-i küldöttgyűlésén részt vett Komáromi Zoltán DK-s árnyékminiszter, ami azért is érdekes, mert a Magyar Nemzet értesülése szerint a Belügyminisztériumtól senki nem kapott meghívást a MOK eseményére. A mostani, nyomásgyakorló akció pedig magyarázatot adhat Gyurcsány Ferenc sejtelmes, közösségi oldalán tett bejegyzéseinek zárószavára, amely így szólt: „készülünk.” A MOK nyomásgyakorló akciója különösen érdekes annak fényében, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje arról értekezett, ha az orvosok sztrájkolnának és nem mennének be dolgozni, akkor megszűnne az egészségügy és térdre lehetne kényszeríteni Magyarország miniszterelnökét.

