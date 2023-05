Embercsempészek százai hagyhatják el a börtönt

Reintegrációs őrizet

A magyar fogvatartottak számára eddig is lehetőség volt a reintegrációs őrizet elrendelése. A speciális őrizet célja – a szabadságvesztés elérése mellett – a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. Lényege, hogy a szabadságvesztés büntetés vége előtt – beleértve a feltételes szabadság lehetőségét is – az arra jogosult és érdemes személyek hazamehetnek, büntetésük hátralévő részét otthonukban tölthetik le, úgynevezett elektronikus távfelügyeleti eszközzel (közismert nevén „elektronikus lábbilinccsel”) történő ellenőrzés mellett. A legutóbbi közismert elítélt, aki reintegrációs őrizetben tölthette büntetésének egy részét, Kocsis István, a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. korábbi vezérigazgatója volt. Őt a Kúria 2019-ben jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. Kocsis 2020. március közepén vonult be a kecskeméti börtönbe, és feltételesen csak a jövő hónapban szabadulhatott volna, ám hónapokat töltött reintegrációs őrizetben.