Karácsonyék vitték csődközelbe a fővárost

−Teljesen egyértelmű, hogy Karácsony Gergely és csapata csődbe vitte a fővárost. Legyünk őszinték: magasfokú hozzá nem értés kellett ahhoz, hogy eltapsolják azt a 214 milliárd forintot, amelyet Tarlós István hagyott a kasszában − hangsúlyozta lapunk megkeresésére Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője arra, hogy Kiss Ambrus, általános főpolgármester-helyettes a 24.hu egyik podcast adásában a minap úgy fogalmazott: „Már hitelből él a főváros, közel van a pénzügyi vörös vonal.” Wintermantel Zsolt szerint

a baloldali városvezetés „eltapsolta" azt a plusz kétszázmilliárd forintot is, amennyivel Karácsony Gergely az elmúlt négy évben több iparűzési adót szedett be, mint Tarlós István az utolsó négy évében. – Ez több mint 400 milliárd forinttal több pénz, de ez sem volt neki elég ahhoz, hogy Budapestet stabilan működtesse – jelentette ki a politikus.

Hozzátette: a főpolgármester folyamatosan a bukott bizonyítványt magyarázza, ebben pedig partnere a helyettese Kiss Ambrus is. A frakcióvezető szerint azonban egyikőjük se válaszolt a mai napig arra a kérdésre, hogy hol a pénz. Ehelyett folyamatosan az újabb és újabb konfliktust keresik a kormánnyal és teljes tagadásba burkolódznak. Wintermantel kiemelte: Karácsony Gergely az elmúlt négy évben megágyazott a mondandójának, a megválasztása után fél évvel már csőddel riogatott és utána újra és újra belengette ezt a hírt. A frakcióvezető szerint ez nem volt jó másra, mint hogy konfliktust generáljon a kormánnyal, az Orbán-kabinetre mutogasson a saját tehetetlensége miatt. Wintermantel Zsolt úgy látja, bármi is történt a fővárosban, Karácsony ezt úgy állítja be, hogy soha semmiért nem volt felelős. Sem a drágább és csökkentett tartalommal megvalósult beruházásokért, sem a hibás közbeszerzésekért, sem azokért a rossz döntésekért, amelyek miatt milliárdoktól esik el a mai napig Budapest.

Kiss Ambrus nyilatkozatára lapunk megkeresésére reagált Tarlós István korábbi főpolgármester is. Úgy fogalmazott: ez kezd úgy kinézni, mintha bizonytalan lenne, hogy mennyire felel meg a valóságnak a csődközeli helyzet a fővárosban, amit periodikusan ismételget a jelenlegi vezetés.