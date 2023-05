– Az Európa Uniós integráció legfőbb vívmánya a béke. Az európai nemzetek kifejlesztettek egy olyan rendszert, amelynek következtében az ütköző nemzeti érdekek nem torkolnak háborúba. Ma már hosszasan, kínkeservesen, időnként unalmas tárgyalások között kezelik a konfliktusokat – jelentette ki Navracsics Tibor csütörtökön Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett Ludovika-fesztivál szabadegyetemi programján tartott előadásában.

Navracsics Tibor szerint egy bizonyos számú ország csatlakozása után az Európai Uniónak át kell alakulnia Fotó: Havran Zoltán

Magyarország területfejlesztési minisztere kiemelte: az Európai Unió megszületésétől különleges időszakot élhettünk napjainkig, hiszen a szövetség tagjainak nem kellett szembenézniük a túlélés nehézségével, az éhséggel, hanem egy viszonylagos jólétben élhettük életünket. – Európa szélén, azokban a térségekben ahol a béke nem stabilizálódott teljes egészében,

a bővítés stabilitást, és gazdasági fellendülést tud hozni. Ha béke van, a demokrácia is stabillá tud válni. A demokrácia akkor bukhat meg, ha válság van

– szögezte le. A miniszter elmondta, ő éppen emiatt bővítéspárti, és azért tart minden bővítésellenességet leszerelhetőnek, mert az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a tagországok között nincs háború. Az uniós intézmények a tagországok közötti konfliktusokat kezelni tudják.

Át kell alakítani az uniót

– Egy bizonyos számú ország csatlakozása után az Európai Uniónak át kell alakulnia. Az EU fájdalmainak nagyobb része jelenleg abból adódik, hogy a hat tagállamra tervezett döntéshozatali rendszer nem tud huszonhét tagállammal ugyanolyan hatékonysággal működni. Ám a problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. Ez nem lehet ok arra, hogy a Nyugat-Balkánt és a posztszovjet térséget otthagyjuk a teljes geopolitikai instabilitásban – szögezte le a miniszter.

Az európai uniós integráció koporsója Navracsics Tibor szerint az lesz, ha a szövetség már nem hisz magában.

– Ha úgy gondolja, szőrszálhasogatással, politikai kioktatásokkal, egymás leckéztetésével kell kialakítani valami rendet. Ma ez is folyik, ám ezzel párhuzamosan zajlik egy olyan folyamat, amelynek célja, hogy az integráció az unió egészének stabilitást hozzon – tette hozzá.

Az Európai Unió gyengeségei

Navracsics Tibor felhívta a figyelmet: az Európai Unió „nem tud háborúban igazán cselekvő aktorrá válni”. A miniszter azért is tartja furcsának az Európai Bizottság háborúval kapcsolatos álláspontját, mert korábban az unió amikor háborús helyzettel találkozott, akkor mindig a békekötésre szorítkozott.

Emlékezzünk a délszláv háborúra, vagy az orosz–ukrán háború előző fordulójára. 2014-ben az Európai Unió és az Európai Bizottság is elsőként jelentkezett közvetítőként a hadviselő felek között

– mondta. Navracsics Tibor nem tartja kizártnak, hogy az Európai Unió lehetetlen feladatra vállalkozik akkor, amikor egy háborúban aktív módon jelenik meg az egyik oldalon.

Hangsúlyozta: a békéhez először fegyverszünet kell, ezért tartja logikusnak a magyar kormány álláspontját. Navracsics Tibor azt mondta: igazságos, méltányos béke nem tud egy csapásra előállni. Ahhoz először fegyverszünetre van szükség, hogy a gyilkolást és a rombolást megállítsák, és le tudjanak higgadni a hadviselő felek. A miniszter szerint az Európai Bizottságnak békeközvetítőként kellene fellépnie, és akkor jöhet létre viszonylag tartós béke, ha egy békerendszer van mögötte, és az EU küldetését ebben látja.

Fordulópont jöhet a közelgő uniós választásokon?

A miniszter szólt a közelgő uniós választásokról is, amelyen a jelenlegi felmérések szerint a nemzetek Európája koncepciót valló politikai erők erősebbek lesznek, mint eddig bármikor.

Azonban még hátra van egy év a választásokig

− fűzte hozzá. Arról is beszélt: sikeres ciklust vár 2024 második félévére, amikor Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét. Ezt az időszakot folyamatos intézményi megújulás jellemzi majd, hiszen az elnökség egy európai parlamenti alakulóüléssel kezdődik, és a félév során jön létre az új Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Az uniós forrásokról Navracsics Tibor azt mondta: tárgyalnak, kompromisszumokat kötnek, végrehajtják ezeket, és próbálják afelé terelni az Európai Bizottságot, hogy elfogyjanak a kifogásai.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Havran Zoltán)