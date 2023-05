Négyszázalékos gazdasági növekedés várható, marad a kamatstop – összefoglalónk a Kormányinfóról

A kormány május 30-án nyújtja be a költségvetést az Országgyűlésnek

− emelte ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. A tárcavezető hangsúlyozta: a tegnapi kormányülésen a jövő évi költségvetés tervezetéről volt szó, amit számtalan nehézség közepette kell megtervezni. Hozzátette: ennek ellenére a kormány fenntartja azt a gyakorlatot, hogy a költségvetést a tavaszi ülésszakban fogadják el. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a költségvetés végszavazása július 7-én várható. A költségvetési hiány a jelenlegi tervezet szerint a jövő évben 2,9 százalék lesz. A szankciók kivezetése esetén a költségvetés mozgástere igencsak megnőne, az ország helyezte jóval könnyebbé válla. A háborús helyzet miatt a honvédelemre több mint a GDP két százalékát fogják költeni.

A kamatstop meghosszabbítása

A miniszter elmondta: a kormány ismét meghosszabbította a kamatstopot, amivel 350 ezer családot véd meg a magas kamatokkal szemben. Hozzátette: az intézkedés 2022-ben nyolcvanmilliárd, majd pedig további hatvanmilliárd forintos segítséget jelentett a családoknak, illetve 28 ezer vállalkozás ezermilliárdnyi hitelállománya esik a kamatstop hatálya alá. Szerinte ha a jegybanki alapkamat tíz százalék alá csökken, akkor dönthetnek a kamatstop kivezetéséről, ez nagyjából az idei év végén lehet esedékes.

Európai Bizottsággal való megállapodás sarokköve

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés múlt héten megszavazta az igazságügyi csomagot, ami az Európai Bizottsággal való megállapodás egyik sarokköve volt. Mint mondta, a kormány arra számít, hogy néhány héten belül sikerül megegyezni az Európai Bizottsággal, miután a magyar fél minden feltételt teljesített.

Egy hónap múlva tudunk számlákat küldeni Brüsszelnek, amit reményeink szerint ki is fognak fizetni

– vélekedett.

A miniszter egyúttal arra kérte a magyar baloldal képviselőit, hogy álljanak a magyar tanárok, a magyar egészségügy és a magyar gazdaság mellé. Ennek kapcsán Gulyás Gergely Molnár Csaba EP-s képviselőt idézte, aki kijelentette: neki hazafias kötelessége azért dolgozni, hogy EU-s pénzek ne érkezzenek Magyarországra. A tárcavezető szerint ezen a hozzáálláson változtatni kell, hiszen ez akadályozza az uniós források feloldását, a tanárok béremelését, az egészségügy fejlesztések egy részét és minden olyan gazdasági támogatást, amit ezek a források lehetővé tesznek.

– Sajátos helyzet, amikor a pénzügyi ellenőrzést a tolvajra bízzák – fogalmazott Gulyás Gergely lapunknak az európai parlament költségvetési ellenőrzési bizottsági delegációjának jövő heti magyarországi látogatásáról. A miniszter ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány megadja a tájékoztatást a delegációnak, bár szerinte nem számíthatunk korrekt eljárásra. Hozzátette: – Az, hogy nekünk nagyon sok kritikánk van az EU működésével kapcsolatban, az független attól, hogy az uniós tagság Magyarország nemzeti érdeke.

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely azt mondta: nulla vagy mínusz az igazságtartalma azoknak az állításoknak, hogy a kormány nem egyeztetett a pedagógus érdekképviseletekkel. Mint mondta, vannak olyan kérdések, amiben még nincs egyetértés, de vannak olyan is, amelyekben történt elmozdulás.

Megjegyezte: a magyar baloldal és a pedagógus-szakszervezetek sajnos politikai akciókat hajtottak végre. Szerinte ez azért is furcsa, mert az érdekképviseletek azokkal működnek együtt, akik mindent megtesznek azért, hogy ne érkezzenek meg a pedagógusok béremelésére fordítható uniós források.

Négyszázalékos gazdasági növekedés is lehetséges

Arról szólva, hogy mekkora infláció várható, a miniszter közölte: az infláció ügyében a jegybankhoz vannak kötve. Ők jövő évre hatszázalékos inflációt prognosztizálnak. Ez pluszfeladatokat – például nyugdíjkorrekciót – ró a kormányra. A végleges számokat viszont majd akkor látják, amikor a költségvetést az Országgyűléshez benyújtották. A gazdasági növekedés esetében mindenki a 3,5 és négy százalék közötti növekedést tartja reálisnak. A kormány viszont úgy gondolja, hogy az idei év nehézségei után komolyabb, négyszázalékos gazdasági növekedés is lehetséges. Gulyás Gergely kérdésre elmondta: jövőre is lesz extraprofitadó, a fizetéskötelezettség marad, a mértéke viszont csökkenhet. A miniszter megjegyezte: a csökkentés nem mindenkit érint egyformán, a részletekről a költségvetés végleges változatánál tud majd a kormány tájékoztatást adni.

Csökkenhetnek a gázárak

Gulyás Gergely elmondta: bár az energiaárak meghatározása a legnehezebb kérdés, május 20-ig megismerhető lesz, hogy milyen áram- és gázárakkal kalkulálnak a költségvetésben. Közölte:

a szakértők többsége szerint is lényegesen alacsonyabb energiaárakkal lehet majd számolni.

Gulyás Gergelyt arról is kérdezték, hogy látta-e a felvételeket a kordonbontásokról. A miniszter azt mondta, hogy egy részüket látta, és mint fogalmazott, rossz érzés volt látni, hogy a tinédzserek nem tartják be a törvényt. – Tinédzserként nem gondoltam arra, hogy be kéne törni egy építési területre, és dulakodni a rendőrökkel − fogalmazott. Hozzátette: 2006-ban a teljesen jogszerűen tüntetők szemét lövették ki. Gulyás személyes véleménye az, hogy biztonsági szempontból az építkezés után sem szabadna megnyitni a karmelita előtti utcát. Mint kifejtette: a világon alig van rá példa, hogy a közintézmények falát meg lehetne érinteni, példaként pedig a Fehér Házat említette. Mint mondta: ha valaki csak hozzáérne a Fehér Ház falához, nem könnygázt kapna, hanem lelőnék.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b) egy korábbi Kormányinfón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)