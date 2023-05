Gulyás Gergely: négy százalékos gazdasági növekedés is lehetséges

A kormány május 30-án nyújtja be a költségvetést az Országgyűlésnek

−emelte ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón.

A költségvetés elfogadása

A tárcavezető hangsúlyozta: A tegnapi kormányülésen a jövő évi költségvetés tervezetéről volt szó, amit számtalan nehézség közepette kell megtervezni. Hozzátette: Ennek ellenére azonban a kormány fenntartja azt a gyakorlatot, hogy a költségvetést a tavaszi ülésszakban a költségvetést fogadják el. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a költségvetés végszavazása július 7-én várható. A költségvetési hiány a jelenlegi tervezet szerint a jövő évben 2,9 százalék lesz. A szankciók kivezetése esetén a költségvetés mozgástere igencsak megnőne, az ország helyezte jóval könnyebbé válla. A háborús helyzet miatt a honvédségre is több mint a GDP két százalékát fogják költeni.

A kamatstop meghosszabbítása

A miniszter elmondta: a kormány ismét meghosszabbította a kamatstopot, amivel 350 ezer családot véd meg a magas kamatokkal szemben. Hozzátette: az intézkedés 2022-ben 80 milliárd, majd pedig további 60 milliárd forintos segítséget jelentett a családoknak, illetve 28 ezer vállalkozás 1000 milliárdnyi hitelállománya esik a kamatstop hatálya alá. Szerinte ha a jegybanki alapkamat 10 százalék alá csökken, akkor dönthetnek a kamatstop kivezetéséről, ez nagyjából az idei év végén lehet esedékes.

Európai Bizottsággal való megállapodás sarokköve

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés múlt héten megszavazta az igazságügyi csomagot, ami az Európai Bizottsággal való megállapodás egyik sarokköve volt. Mint mondta, a kormány arra számít, hogy néhány héten belül sikerül megegyezni az Európai Bizottsággal, miután a magyar fél minden feltételt teljesített.

Egy hónap múlva tudunk számlákat küldeni Brüsszelnek, amit reményeink szerint ki is fognak fizetni.

A miniszter egyúttal arra kérte a magyar baloldal képviselőit, hogy álljanak a magyar tanárok, a magyar egészségügy és a magyar gazdaság mellé. Ennek kapcsán Gulyás Gergely Molnár Csaba EP-s képviselőt idézte, aki kijelentette: neki hazafias kötelessége, hogy EU-s pénzek ne érkezzenek Magyarországra. A tárcavezető szerint ezen a hozzáálláson változtatni kell, hiszen ez akadályozza az uniós források feloldását, a tanárok béremelését, az egészségügy fejlesztések egy részét, és minden olyan gazdasági támogatást, amit ezek a források lehetővé tesznek.

„Sajátos helyzet amikor a pénzügyi ellenőrzést a tolvajra bízzák” – fogalmazott Gulyás Gergely lapunknak az európai parlament költségvetési ellenőrzési bizottsági delegációjának jövő heti magyarországi látogatásáról. A miniszter ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány megadja a tájékoztatást a delegációnak, bár szerinte nem számíthatunk korrekt eljárásra.

Tárgyalás a pedagógusokkal

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely azt mondta: nulla, vagy mínusz az igazságtartalma azoknak az állításoknak, hogy a kormány nem egyeztetett a pedagógus érdekképviseletekkel. Mint mondta, vannak olyan kérdések, amiben még nincs egyetértés, de vannak olyan is, amelyekben történt elmozdulás.

Megjegyezte: a magyar baloldal és a pedagógus szakszervezetek sajnos politikai akciókat hajtottak végre. Szerinte ez azért is furcsa, mert az érekképviseletek azokkal működnek együtt, akik mindent megtesznek azért, hogy ne érkezzenek meg a pedagógus béremelésre fordítható uniós források.

−A kormány még hozott végleges döntést a déli körvasútról − mondta kérdésre a miniszter. Szerinte ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy „a baloldali városvezetés” a bíróságon a kulcsfontosságú körvasút ellen lépett fel. „Korábban még Karácsony is támogatta ezt a projektet" − tette hozzá Gulyás Gergely, aki szerint ezzel a főváros ráadásul „a legdurvább környezetszennyezők pártjára állt”. Mint fogalmazott, az elmúlt 32 évben fővárosi vezetés még nem vétett a lakossági érdek ellen így, mint Karácsony Gergely főpolgármester.

Négy százalékos gazdasági növekedés is lehetséges

Arra, hogy mekkora infláció várható, a miniszter közölte: az infláció ügyében a jegybankhoz vannak kötve, itt az illetékes a Nemzeti Bank. Ők jövő évre 6 százalékos inflációt prognosztizálnak. Ez plusz feladatokat – például nyugdíjkorrekciót – ró a kormányra. A végleges számokat viszont majd akkor látják, amikor a költségvetést az Országgyűléshez benyújtották. A gazdasági növekedés esetében mindenki a 3,5-4 százalék közötti növekedést tartja reálisnak. A kormány viszont úgy gondolja, hogy az idei év nehézségei után komolyabb, négy százalékos gazdasági növekedés is lehetséges.

Kérdésre válaszolva a miniszter reagált a Amerikai Nagykövetség által kiírt pályázatokra is, amelyeket a független médiának hirdettek meg. Gulyás Gergely szerint ezeknek a támogatásoknak az elfogadásával a médiumok feladják a függetlenségüket.

Magyarországon bárki kifejtheti a véleményét

Az elmúlt napokban, hetekben történő tanár-diák tüntetések kapcsán, amely dulakodásig fajult, a tárcavezető kifejtette: Magyarországon bárki kifejtheti a véleményét, bárki tiltakozhat a kormány ellen. Mint mondta, egyetlen-egy kérés van, hogy ezt jogszerűen tegye. Betörni építési területre viszont nem jogszerű, így ezekben az esetekben a rendőrségnek kell fellépni, amely a miniszter szerint profi és kifogástalan volt.

−A kormány meggyőződése, hogy ki kell vizsgálni azokat az eseteket, ahol jogellenesség merül fel, ilyen Cseh Katalin elmúlt napokban sokat taglalt korrupciós botránya is − mondta a miniszter. Hozzátette: a médiában is felvázolt céghálót és vádakat mindenki láthatta, arról mindenki levonhatja a következtetéseket, de az ügy kivizsgálása ugyanakkor nem a kormány, hanem a hatóságok feladata. Gulyás Gergely kérdésre elmondta: jövőre is lesz extraprofitadó, a fizetéskötelezettség marad, a mértéke viszont csökkenhet. A miniszter megjegyezte: A csökkentés nem mindenkit érint egyformán, a részletekről a költségvetés végleges változatánál tud majd a kormány tájékoztatást adni.

Gulyás Gergely részben üdvözli, részben tiszteletben tartja a Budaházy Györgynek adott köztársasági elnöki kegyelmet. Szerinte jóval több mint tíz évvel a bűncselekmény elkövetése után már nincs igazságszolgáltatás, hiszen a kiszabott büntetés kétharmadát az első számú vádlott is leülte, az életkörülményei alapvetően megváltoztak. „A magyar igazságszolgáltatás szégyene az, ami ebben az ügyben történt” − fogalmazott a miniszter.

A kormány támogatja a hadsereg átalakítását

Arra, hogy a DK szerint le kellene mondania Böröndi Gábor frissen kinevezett vezérkari főnöknek, amiért a köztévében lokális háborúnak nevezte Lengyelország lerohanását, amit vélemény szerint meg lehetett volna fogni békefolyamattal, miniszter közölte: a kormány álláspontja világos. Lengyelország a legfőbb elszenvedője volt a II. világháborúnak.

A vezérkari főnök esetében azonban az a legfontosabb, akkor, amikor a hatáskörében jár el, jól végezze a munkáját, ebbe a feladatkörbe a II. világháború értelmezése viszont nem tartozik.

Gulyás Gergely jelezte azt is, a jelenlegi háborús helyzetben arra van szükség, hogy a hadsereget átalakítsák, így maximálisan támogatják, hogy a változások megtörténjenek.

Szóba kerültek a Gálvölgyi Jánossal történtek is, amely kapcsán a miniszter is felvilágosítást kért az Országos Mentőszolgálattól. Ezt egyébként Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője nyilvánosan is megtette. A kérdés tehát az, hogy hibázott-e a mentésirányító, amikor a hívás alapján priorizálta az esetet. A tárcavezető szerint a továbbiakban a vizsgálat eredményét meg kell várni, majd mielőbbi jobbulást kívánt Gálvölgyi Jánosnak.

„Jókat nevettünk a fake news híreken”

Egy fake news portál álhírei szórakoztatták az elmúlt napokban a politika iránt érdeklődőket. Ezeknek a híreknek nem volt soha semmi alapja, nincs napirenden minisztercsere, jókat nevettünk ezeken a híreken – mondta Gulyás Gergely azokról a híresztelésekről, miszerint távozna a kormányból Pintér Sándor, és kettéválasztanák a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Leszögezte: Orbán Viktor miniszterelnök a ciklus végéig, négy évre állapodott meg a miniszterekkel.

Ekkor távozhatnak az embercsempészek a börtönből

−A Momentumot is körüllengi a külföldi pártfinanszírozási botrány ügye, ezért ennek fényében érdemes megnézni, hogy mennyire hiteles, amikor a korrupció témájában szólalnak meg − fogalmazott kérdésre a miniszter. Beszélt arról is: igen drága az adófizetőknek, hogy a külföldi embercsempészeket itthon tartják fogva. Így azok esetében, akik nem követtek el súlyosabb cselekményeket, azok 72 órán belül elhagyhatják az országot.

Csökkenhetnek a gázárak



Gulyás Gergely elmondta: bár az energiaárak meghatározása a legnehezebb kérdés, május 20-ig megismerhető lesz, hogy milyen áram- és gázárakkal kalkulálnak a költségvetésben. Közölte:

a szakértők többsége szerint is lényegesen alacsonyabb energiaárakkal lehet majd számolni.

Arra, hogy Fidesz mikor nevezi meg a főpolgármester-jelöltjét, a miniszter úgy reagált: amikor a párt elnöksége dönt erről. Arra a felvetésre, hogy ez a személy Szentkirályi Alexandra lehet, a kormányszóvivő úgy reagált: nincs napirenden a téma, nem kapott ilyen jellegű felkérést, de ő jelenleg is örömmel dolgozik az adott pozíciójában.

Kiderült az is, hogy a Nemzeti Hauszmann Program keretében megújuló Honvéd Főparancsnokság épülete 2024-ben fog elkészülni. A Vöröskereszt Székház egy év múlva gyakorlatilag készen lesz, a József főhercegi palota befejezése pedig, amely az Alkotmánybíróság új székhelye lesz, 2025-re várható.

Az uniós tagság Magyarország nemzeti érdeke



− Ezt a baloldaltól kellene megkérdezni − mondta Gulyás Gergely azokról a baloldali híresztelésekről, miszerint Magyarország ki akar lépni az EU-ból. − Az, hogy nekünk nagyon sok kritikánk van az EU működésével kapcsolatban, az független attól, hogy az uniós tagság Magyarország nemzeti érdeke − jelentette ki.

Rossz érzés volt látni, hogy a tinédzserek nem tartják be a törvényt - a Fehér Háznál már lőttek volna

Gulyás Gergelyt arról is kérdezték, hogy a látta-e a felvételeket a kordonbontásokról. A miniszter azt mondta, hogy egy részüket látta, és mint fogalmazott, rossz érzés volt látni, hogy a tinédzserek nem tartják be a törvényt. – Tinédzserként nem gondoltam arra, hogy be kéne törni egy építési területre és dulakodni a rendőrökkel − fogalmazott. Hozzátette: 2006-ban a teljesen jogszerűen tüntetők szemét lövették ki. Gulyás személyes véleménye az, hogy biztonsági szempontból az építkezés után sem szabadna megnyitni a Karmelita előtti utcát. Mint kifejtette: a világon alig van rá példa, hogy a közintézmények falát meg lehetne érinteni, példaként pedig a Fehér Házat említette. Mint mondta: ha valaki csak hozzáérne a Fehér Ház falához, nem könnygázt kapna, hanem lelőnék.





Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Kovács Tamás)