Péntektől lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra

Az elmúlt években – egyebek mellett – az angol University of Cambridge, a University of Oxford, az egyesült államokbeli Massachusetts Institute of Technology, a University of Amsterdam, a francia École Polytechnique vagy a zürichi Swiss Federal Institute of Technology Zurich egyetemein tanulhattak magyar fiatalok a programnak köszönhetően – áll a közleményben.

Borítókép: Máté Bence fotós a Nemzeti tehetség program Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramjának táborában Balatonszárszón 2020. június 4-én (Fotó: MTI/Varga György)