Lánczi Tamás: Alexander Soros élénken érdeklődik Magyarország iránt

Az elmúlt években azonban az érdeklődése egyre inkább a politika irányába tolódott, s nyíltan megüzente azt is, hogy sokkal politikaibb módon fog fellépni, mint az édesapja. Látjuk azt is – folytatta a politológus –, melyek azok a területek, ahol az ifjabb Soros aktívabban akar beavatkozni. Az első ilyen az orosz–ukrán háború, mivel a háború a legnagyobb üzlet. De az Amerikában kifejezetten jelentőssé vált abortuszügyek, a könnyű és kemény drogok legálissá tétele, valamint az egyneműek házassága is kiemelt prioritást élvez nála – részletezte Lánczi Tamás, aki szerint bár egyelőre nem tudni, hogy Alexander Soros az Egyesült Államokra, Európára vagy azon belül Magyarországra fog fókuszálni, az viszont bizonyos, hogy

élénken érdeklődik hazánk iránt, és jól fejlett kapcsolata van a magyar ellenzékkel.

Arra, hogy egy amerikai nagykövetnek bármelyik országban feladata-e megvédeni Soros Györgyöt, s ez egyezik-e az amerikai nemzeti érdekkel, a politológus úgy reagált: Soros György számtalan esetben az amerikai érdekek mentén politizál, sok esetben viszont annak kárára cselekszik. De mivel itt egy kéz kezet mos elv működik, ezért úgy gondolja, hogy egy illusztris amerikai befektetőt, spekulánst ért támadás esetén az amerikai nagykövetnek hivatalból meg kell védenie. Különösen igaz ez Soros György esetében, aki az amerikai Demokrata Párt egyik legnagyobb támogatója – mutatott rá.