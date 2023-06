A fél világgal a zsebében radikalizálná tovább apja birodalmát Alexander Soros

Azonban az amerikai oligarcha családnak ennél sokkal nagyobb befolyása van. Egy korábbi tanulmányból kiderült hogy a liberális elveket a hálózatán keresztül erőszakosan terjesztő milliárdos finanszírozza a világ legbefolyásosabb médiaszemélyiségeit a velük kapcsolatban álló csoportoknak juttatott adományokon keresztül.

Az a több mint 32 milliárd dollár, amelyet Soros György a szervezeteibe ölt, hogy világszerte terjessze az abortuszra, a marxista gazdaságtanra, az Amerika-ellenességre, a rendőrség leépítésére, a környezetvédelmi szélsőségekre és az LMBTQ-fanatizmusra vonatkozó radikális propagandáját, meghozta gyümölcsét

– írta Joseph Vazquez és Daniel Schneider, az MRC Business két elemzője.

A dokumentum szerint ezeknek a szervezeteknek a támogatása segítette abban a milliárdost, hogy kapcsolatokat alakítson ki az Egyesült Államokban és külföldön munkálkodó, ismertebb és nagy befolyással bíró médiaszemélyiségekkel, akik minden nap emberek tízmillióit érik el a médiában. Ezek közé olyan személyek tartoznak, mint például az NBC Nightly News műsorvezetője, Lester Holt és a The Washington Post ügyvezető szerkesztője, Sally Buzbee.

Az új tanulmány az MRC Business harmadik és egyben utolsó jelentése Soros György médiabefolyásával kapcsolatban. Korábban kiderült, hogy a baloldali keresztapa 2016 és 2020 között 131 millió dollárt használt fel 253 médium befolyásolására.

Ez a médiakapcsolatokból álló hálózat lehetővé teszi Soros számára, hogy jelentős befolyással rendelkezzen a médiában, ami ahhoz vezet, hogy bizonyos hírekről nem számol be az általa finanszírozott média

– tette hozzá Vazquez és Schneider a dokumentumban.

A Bloomberg News társalapítója, Matthew Winkler és Christiane Amanpour, a CNN munkatársa is a Soros-hálózat által pénzelt befolyásos személyiségek közé tartoznak.

A Soros által támogatott személyek között vannak riporterek, műsorvezetők, rovatvezetők, szerkesztők, hírügynökségi vezetők és újságírók, akik olyan szervezetekkel állnak kapcsolatban, mint az ABC, a CBS, az NPR, a Bloomberg News, a Reuters, a The New York Times és számos további médium

– olvasható a dokumentumban.

Christiane Amanpour esetében például Soros 2018 és 2020 között 2 750 000 dollárt adományozott a Committee to Protect Journalists nevű szervezetnek, amelynek Amanpour történetesen a vezető tanácsadója volt akkor.

Buzbee és Holt is a szervezet vezetőségi tagjaiként vannak számontartva, de a New York Times Company, a Reuters, a The New Yorker, az Associated Press, a Chicago Tribune és a Bloomberg News alkalmazottai is megtalálhatóak a nonprofit szervezetben.

A tényfeltáró dokumentumból továbbá kiderült, hogy az NBC Universal News Group elnöke Cesar Conde, tagja az Aspen Institute-nak, amely 2016 és 2020 között 1 165 000 dollárt kapott a milliárdos hálózatától. A CBS 60 minutes című műsorának jogi elemzője, Andrew Cohen pedig a The Marshall Project főszerkesztője, amely 2016 és 2020 között legalább 1 250 000 dollárt kapott a Soros-birodalomtól.

Az ABC csatorna egyik vezetőségi tagja, Kerry Smith a ProPublica újságírói tanácsadó testületében is jelen van, amely 2016 és 2020 között legalább 1 450 008 dollárt kapott Sorostól. A spekuláns oligarcha emellett közvetlenül az Egyesült Államok egyik legnagyobb közszolgálati rádióadóját, az NPR-t is támogatja.

Prominens médiaszemélyiségeken túl, vezető politikusokat is felvonultat a Soros birodalom. Ilyen a volt belga miniszterelnök, Guy Verhofstadt is. Még a 2019-es európai parlamenti választásokkor robbant ki a botrány az EP liberális pártcsaládja, az ALDE körül, aminek a vezetője akkoriban Guy Verhofstadt volt.

Mint kiderült, Verhofstadt lobbitevékenységéért temérdek pénzt kaphatott multinacionális vállalatoktól, és ami különösen problémás: EU-n kívüli, amerikai és svájci nagyvállalatoktól is.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a belga politikus különböző cégeknek és oligarcháknak is lobbizott Brüsszelben. Ráadásul az amerikai milliárdos spekuláns-oligarcha, Soros György megbízható szövetségeseként van számontartva. Rendszeresen találkozott Sorossal, amely találkozókról ő maga is beszámolt.

Soros György és Guy Verhofstadt

Óriási felháborodást okozott azonban, amikor kiderült, hogy az ALDE pártcsaládot olyan multinacionális nagyvállalatok is pénzelték, mint a Monsanto, a Microsoft, a Google, az Uber, a Syngenta vagy a Walt Disney. Mivel ezek közül egyes multik nem EU-s tagállamokban vannak bejegyezve, hanem például az Egyesült Államokban, Svájcban vagy különböző adóparadicsomokként működő szigeteken.

Azonban a Soros-birodalom szálai ennél is tovább, egészen az Európai Bizottság elnökéig is elérnek. Ugyanis mint kiderült, Ursula von der Leyen múltja is magában foglalja a Soros György amerikai oligarchához való kapcsolódást, hiszen a korábban Németország védelmi minisztereként szolgáló von der Leyen közös szervezetben tevékenykedett Alexander Sorossal.

Ez a szervezet pedig a Müncheni Biztonsági Konferencia tanácsadó testülete. A szervezetnek ugyan már nem tagja von der Leyen, azonban érdemes megjegyezni, hogy Alexander Soroson kívül olyan globalista, balliberális szereplők ülnek a tanácsadó testületben, mint például David Miliband, az IRC nevű migránsokat segítő nemzetközi szervezet elnöke, vagy épp Radosław Sikorski, volt lengyel külügyminiszter. Sikorski felesége Anne Applebaum hamisítatlan képviselője a spekuláns érdekeinek. A lengyel származású történészről érdemes megjegyezni, hogy többek közt a magyar baloldal külföldi támogatási botrányával érintett Action for Democracy (AfD) tanácsadótestületének tagja.

Visszatérve a bizottsági elnökre, elhíresült az a kép is, amikor 2012-ben, az akkor még német munka- és szociális ügyekért felelős miniszterként beszélget Soros Györggyel, és egy másik befektetővel, Nicolas Berggruennel.

De megnézve az Európai Bizottság további tagjait, például Frans Timmermanst, nyilvánvalóvá válik, hogy az Európai Bizottság szinte összes vezetőjét az amerikai globalista erőközpont támogatja.

Timmermans ugyanis nem is rejti véka alá a vonzalmát Soros György és a nyílt társadalom eszméje iránt. Egy korábbi interjúban barátjának nevezte Soros Györgyöt. De ő volt az egyik olyan EU-s vezető, akivel a legtöbbször találkozott a spekuláns az elmúlt években, és számos alkalommal kifejtette, hogy nagyra tartja az amerikai milliárdost.

Így nyilatkozott néhány éve róla: „Semmi kétségem afelől, hogy őszintén és igazán elkötelezett a szabadság, a demokrácia és a polgárainak egyenlő jogokat biztosító nyílt társadalom mellett. Ezt az elkötelezettséget magam is osztottam szakmai pályafutásom során, és az utolsó leheletemig ragaszkodni fogok hozzá”.

A másik ügyvezető alelnök, Margrethe Vestager is szoros kapcsolatban áll Soros Györggyel. 2018-ban számolt be arról a sajtó, hogy Vestager és Timmermans együtt találkozott Soros Györggyel.

Már legalább húsz éve, időről időre beszélek Soros Györggyel, és a téma mindig ugyanaz. Hogyan segíthetünk abban, hogy Európa szorosabban összetartson. Azzal a felismeréssel kezdődött, hogy habár Európa kettéosztottsága megszűnt, de ahhoz, hogy Európa két fele valóban közelebb kerüljön egymáshoz, sokat kell dolgozni és sok erőfeszítést kell tenni. Soros György az elejétől kezdve elkötelezett volt eziránt a cél iránt, és valamilyen formában nekem is mindig ez volt a feladatom

– mondta el akkor Timmermans.

De amikor néhány évvel ezelőtt éppen haragban volt a Google és a Facebook Sorosékkal, akkor Soros György maga is méltatta Vestagert, amikor azt mondta, hogy ő lesz a végzete ezeknek a nagyvállalatoknak Európában.

Az Európai Bizottság egy másik, prominens alakja Josep Borrell még spanyol külügyminiszterként több órás megbeszélést folytatott Soros Györggyel a miniszterelnök, Pedro Sánchez társaságában. Akkor épp a migránsok Európába történő telepítésének előmozdításáról folyhatott a diskurzus a sajtóban kiszivárgott hírek szerint.

De Borell olyannyira nem rejti véka alá elkötelezettségét a Soros-birodalom irányába, hogy 2022 szeptemberben a Project Syndicate nevű oldalon közölt egy írást, amelyben szintén azt fejtegette, hogy az oroszok elleni stratégia működik, folytatni kell. Közismert tény, hogy a Project Syndicate Soros György saját lapja, a spekuláns „üzenőfüzeteként” is szokták csúfolni.

Igaz, Oroszország hasznot húzott a közelmúltbeli gázáremelésekből. De ez nem jelenti azt, hogy a szankciók kudarcot vallottak. Inkább meg kell várnunk, hogy láthassuk Európa azon döntésének teljes hatását, hogy csökkenti Oroszországból származó energiaimportját.

– fejtegette a tisztviselő.

Johannes Hahn, a költségvetésért és igazgatásért felelős biztos szintén büszkén pózolt néhány éve Soros Györggyel, mondván, „mindig jó találkozni Soros Györggyel, hogy megvitassuk a reformok felgyorsítására irányuló közös erőfeszítéseinket a Balkánon és Kelet-Európában”.

Borítókép: Alexander Soros, Soros György fia, aki 2022 decemberében már átvette a családi birodalom irányítását. (Fotó: ECFR / Twitter)