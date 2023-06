Nincs apelláta, jövő héten már olyan meleg lesz, hogy sokan a légkondicionáló árnyékában könyörögnek majd enyhülésért

Változékonyabbá válik az időjárás a hét végére: nyugaton továbbra is sok napsütésre lehet számítani, keleten azonban többfelé várható eső, zápor, zivatar – adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez alapján a levegő hőmérséklete lassan emelkedik, vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.

Pénteken a vastag felhőzet fokozatosan kelet felé vonul. Általában sok napsütés várható, de a keleti határnál előfordulhat gyenge eső, késő délutántól a Duna–Tisza közén is lehet zápor, zivatar, és a Nyugat-Dunántúlra is besodródhatnak ilyen csapadékgócok. Több helyen megélénkülhet az északi, északnyugati szél, zivatar idején erős széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, a legtovább felhős keleti határnál azonban 20 fok alatt is maradhat.

Szombaton a Dunántúlon a napos időt kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarja, kelet felé haladva viszont egyre összefüggőbb, vastagabb felhőzetre kell számítani. A Tiszántúl keleti részein akár tartósan is eshet az eső, másutt helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik.

A minimumhőmérséklet 10 és 17, a maximum általában 22 és 27 fok között alakul.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhőkre lehet számítani, több felhő, illetve erőteljesebb gomolyfelhő-képződés keleten, északkeleten lehet, arrafelé néhol valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél nagy területen élénk lesz. A hajnali minimum 10 és 17, a délutáni csúcsérték általában 22 és 28 fok között alakul.