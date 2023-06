Novák Katalin: A női és a férfi szempontra, szerepre egyaránt szükség van

– Ahhoz, hogy erősödjön a nők aktív szerepvállalása, vonzóbbá kell tenni a közéletet, ebben pedig fontos, hogy tisztelettel forduljunk a másik ember felé, akkor is, ha nem értünk egyet – egyebek között ezt hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szerdán Terényben, Nógrád vármegyei látogatása harmadik napján.

Novák Katalin elmondta: Magyarországon több nő végez az egyetemeken, mint férfi Fotó: MTI/Komka Péter

Az államfő a női polgármesterekkel tartott, a Faluház kertjében rendezett találkozón kijelentette, lehetőséget kell adni arra, hogy „a rajtvonalnál mindenki felsorakozhasson”. Ha nincsenek ott azok a nők, akik ugyanolyan jó képességekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, mint a hasonló területeken dolgozó férfiak, akkor „nem lehet belőlük meríteni” – fűzte hozzá. Novák Katalin bizakodásra okot adónak nevezte, hogy

ma Magyarországon több nő végez az egyetemeken, mint férfi, és szerinte fontos, hogy ne legyen kibékíthetetlen ellentét a családi élet és a hivatás között.

A köztársasági elnök hangsúlyozta azt is: „ha egymással szemben próbálunk érvényesülni, akkor soha nem fogunk semmire jutni”, a közéletben, éppúgy, mint a családban, a női és a férfi szempontra, szerepre egyaránt szükség van.

Harmadik napja Nógrád vendége

Elmondta: harmadik napja Nógrád vendége, és ez a látogatás azért különleges, mert most először a Sándor-palota működését is áthelyezték ide; születtek alsópetényi keltezésű határozatok, és olyan találkozók is voltak, amelyekre minden résztvevő Budapestről érkezett. Szavai szerint a vármegye-látogatásokat azért kezdte el, hogy felhívja a figyelmet, Magyarország milyen gazdag:

nemcsak természeti kincsekben bővelkedik ez az ország, hanem értékes emberekben is.

Célja ezeknek a látogatásoknak az is, hogy a perifériát, azokat a területeket, amelyekre a hétköznapokban kevesebb figyelem irányul, középpontba helyezzük – fogalmazott. Novák Katalin a rendezvényen beszélt arról is, hogy erős nőkkel találkozott Nógrádban. Kifejtette: Somssich Gabriella rendőrfőkapitány az erős női vezető jó példája; erősek a balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban dolgozók, akik fogyatékossággal élő gyerekek mellett állnak helyt nap mint nap, Sóshartyánban a Baptista Szeretetszolgálat programjában részt vevők, a salgótarjáni Wamsler gyár női dolgozói, vagy azok a nők, akik a karancsberényi ropigyárban gyártósor mellett végzik a monotóniatűrést igénylő munkájukat.

Az államfő arról is beszélt, hogy a női vezetőknek sokszor ugyanolyan konfliktusokat kell megoldaniuk, mint amilyeneket a családban kell menedzselniük.

Mindkét területen lényegesnek nevezte a kompromisszumot és az empátiát. Novák Katalin megköszönte a találkozó résztvevőinek, hogy egy-egy közösség élére álltak, hozzájárulva, hogy erős közösségek épüljenek Nógrádban is, ahol „nem könnyű az élet”.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)