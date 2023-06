Rejtélyes, csuklyás rablók járják az utcákat Pest vármegyében és betörnek, ahova tudnak

Sorra járták a fekete csuklyás rablók Pilisvörösvár utcáit, akik a legtöbbször hajnalban törtek be a házakba, több helyről pénzt és értékeket is elvittek. A helyiek hajtóvadászatot indítottak utánuk, most pedig a rendőrség is nyomoz – hívta fel a figyelmet a veszélyre a Bors.

A lap beszámolt arról is, hogy a rejtélyes besurranókat az sem riasztotta vissza, hogy az egyik alkalommal a leendő áldozat felébredt, miközben ők a szobában kutattak értékek után. A Pest vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított az ügyben, két büntetőeljárást is indítottak.